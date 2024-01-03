تظهر في الفم.. 5 أعراض تحذيرية تكشف إصابتك بمرض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في الكبد، ويحدث هذا عندما لا يستطيع الكبد معالجة الدهون بشكل صحيح.

وأشار الطبيب البريطاني سليمان أنور إلى أن، هناك علامة تظهر في الفم يجب الانتباه إليها تشير إلى إصابتك بمرض الكبد الدهني، وهي تورم ونزيف اللثة.

قال الدكتور: "يسبب مرض الكبد الدهني تراكم الدهون في خلايا الكبد، ما يؤدي إلى التهاب وتلف الكبد مع مرور الوقت"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع: "ويؤدي ذلك إلى ظهور علامات في الفم، لأن الرواسب الدهنية في الكبد تضعف قدرته على صنع عوامل التخثر، مما يؤدي إلى تورم ونزيف اللثة".

وأضاف، من لون الشفاه إلى الرائحة الكريهة، إليك بعض العلامات المنذرة لأمراض الكبد التي قد تظهر في الفم، وتشمل:

تغير لون الشفاه واللثة أو شحوبها.

نزيف وتورم اللثة، يرجع ذلك إلى نقص عوامل التخثر التي يصنعها الكبد.

احمرار اللسان، بسبب السموم التي لا يستطيع الكبد معالجتها تدخل الدم وقد تغير مظهر اللسان ورطوبته.

رائحة الفم الكريهة، يحدث هذا لأن الكبد لا يستطيع إزالة السموم من المواد الكيميائية في الجسم بشكل صحيح.

جفاف الفم، قد يحدث انخفاض في إنتاج اللعاب عندما يؤدي مرض الكبد إلى إعاقة عملية الهضم.

ونصح الطبيب، من الضروي الكشف المبكر عن أمراض الكبد، حيث يؤدي العلاج المبكر إلى منع تطور المرض وتحسين فرص الشفاء.

وإذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه، فيجب عليك استشارة الطبيب فورًا.

واستكمل: "اعتمادا على سبب الكبد الدهني وخطورته، يوصى الطبيب المعالج بتغيير نمط حياتك أو تناول الأدوية أو حتى زراعة الكبد".

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