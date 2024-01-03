7 فوائد صحية لتناول الشمندر الأحمر.. أبرزها حرق الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص الأمهات على الاهتمام بالنظام الغذائي لأبنائهن خاصة في فصل الشتاء؛ لأن صغارهن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد أو الأمراض المعدية، لذا فإنه يجب أن تتضمن قائمة الطعام اليومية، الكثير من الخضروات المفيدة وفي مقدمتها «الشمندر الأحمر»، لما له من مزايا متعددة للجسم.

ويعتبر «الشمندر» من الأطعمة الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم لكي يتصدى للأمراض المعدية والمنتشرة خلال التقلبات الجوية المستمرة، وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز فوائد تناول الشمندر الأحمر أو البنجر، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور عمرو ناجي، خلال حديثه لـ«هن».

فوائد غير متوقعة للشمندر الأحمر في الشتاء

1- يعتبر الشمندر الأحمر من الخضروات الجذرية والنباتات المنتشرة التي تدخل في الكثير من الأطعمة.

2- يحتوي البنجر على كميات جيدة من الفيتامينات والمعادن كما أنه يساعد على التخلص من الدهون بسبب احتوائه على مستوى منخفض من السعرات الحرارة.

3- تبحث دائما الكثير من الفتيات والسيدات عن مكونات طبيعية للعناية بالبشرة، وفي هذه الحالة ينصح بتناول الشمندر الأحمر باستمرار أو استخدامه كنوع من الماسكات الجيدة للوجه، التي تعمل على شد الجلد وجعل لونه فاتحا ونضرا؛ وذلك لأنه غني بحمض الساليسيليك.

4- يعمل البنجر على تنظيم نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه غني بنسبة مرتفعة من النترات الخاصة بتقليل مستويات ضغط الدم لدى الشخص.

5- يساعد الشمندر الأحمر على تحسين الهضم، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والكبد.

6 - ‏يساهم البنجر في التخلص من الالتهابات الشديدة، ويحمي الجسم من التعرض لمشكلة فقر الدم، مع حفاظه على الجهاز المناعي، وبالتالي تقليل الأمراض المنتشرة بفصل الشتاء.

7- من أفضل فوائد الشمندر الأحمر، قدرته على التقليل من آلام القولون، لذا يفضل أن يحرص الشخص على جعله ضمن نظامه الغذائي الصحي بانتظام.