تناول الزنجبيل مع القرفة قبل النوم وشاهد ما سيحدث لجسمك ؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الزنجبيل والقرفة من المشروبات الساخنة التي تحتوي على عناصر غذائية تفيد جسم الإنسان، ولكن هل تعلم ما يحدث لجسمك بعد تناولهما معا قبل النوم، هو ما نكشفه لكم وفقا لموقعي "هيلث لاين" و"prevention".

نوم أفضل:

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يختارون شرب شاي الزنجبيل والقرفة قبل النوم هو قدرته على تعزيز النوم بشكل أفضل.

يتمتع كل من الزنجبيل والقرفة بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد على استرخاء الجسم والعقل، مما يسهل النوم طوال الليل.

تحسين عملية الهضم:

الزنجبيل والقرفة معروفان بفوائدهما الهضمية، واُسْتُخْدِم الزنجبيل لعدة قرون للتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم والغثيان.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد القرفة في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم.

دعم المناعة:

ميزة أخرى لدمج شاي الزنجبيل والقرفة قبل النوم هي خصائصه المعززة للمناعة

حيث إن الزنجبيل غني بمضادات الأكسدة وله تأثيرات مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد على تقوية جهاز المناعة لديك والحماية من الأمراض.

ومن ناحية أخرى، تتمتع القرفة بخصائص مضادة للجراثيم يمكن أن تساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات ودعم جهاز المناعة.

إيقاف الغثيان:

قد يساعد تناول الزنجبيل كل يوم في منع غثيان الصباح.

فقدان الوزن:

قد يساهم تناول هذا المزيج في إنقاص الوزن وتقليل الالتهاب.

الوقاية من أمراض القلب:

قد تحسن القرفة والزنجبيل بعض عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، بما في ذلك الكوليسترول والدهون الثلاثية وضغط الدم.

خفض مستويات السكر في الدم:

القرفة قد تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2 .

طريقة عمل شاي الزنجبيل والقرفة:

يعد تحضير شاي الزنجبيل والقرفة في المنزل أمرًا سريعًا وسهلاً، إليك الوصفة:

مكونات:

قطعة واحدة من الزنجبيل الطازج، مقشرة ومقطعة إلى شرائح.

1 عود قرفة.

2 كوب ماء.

العسل أو الليمون (اختياري).

طريقة التحضير:

في إناء صغير، ضعي الماء حتى يغلي، وأضيفي شرائح الزنجبيل وعود القرفة إلى الماء المغلي.

وقومي بتهدئة النار واتركي الخليط على نار خفيفة لمدة 10 دقائق تقريباً، وارفعي الإناء عن النار، ثم صفي الشاي في الكوب وأضيفي العسل أو الليمون حسب الرغبة.

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