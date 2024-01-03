علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع القاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تدل على ارتفاع طفيف في ضغط الدم، ولكن يجب علينا الحذر، حتى لا يتطور هذا العرض.

وارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم.

وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

كما تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة.

1- ضغط الدم الطبيعي: إذا كانت قراءة ضغط الدم 80/120 ملم زئبقي أو أقل.

2- ارتفاع ضغط الدم الطفيف: يتراوح الرقم العلوي بين 120 و129 ملم زئبقي والرقم السفلي أقل من 80 ملم زئبقي، وليس أعلى منه.

3- فرط ضغط الدم من المرحلة الأولى، ويتراوح الرقم العلوي بين 130 و139 ملم زئبقي أو يكون الرقم السفلي بين 80 و89 ملم زئبقي.

4- فرط ضغط الدم من المرحلة الثانية، ويكون الرقم العلوي 140 ملم زئبقي أو أعلى أو يكون الرقم السفلي 90 ملم زئبقي أو أعلى.

الأعراض الطفيفة

- صداع.

- دوخة.

- زغللة العين.

وهناك أعراض آخرى شائعة يشعر بها مرضى الضغط وتشمل:

ضيق التنفس.

ألم الصدر.

نزيف الأنف.

الإغماء.

الأسباب

يرجع تحديد أسباب ضغط الدم إلى عاملين هما:

1- كمية الدم التي يضخها القلب ومدى صعوبة حركة الدم عبر الشرايين.

2- كلما زادت كمية الدم التي يضخها القلب وزاد ضيق الشرايين، ارتفع ضغط الدم.

عوامل الخطورة

العمر.

التاريخ العائلي.

تناول الملح بكميات كبيرة.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

التدخين.

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