تحذير طبي من مكون إضافي تتناوله مع الكشري.. طعمه حلو وكتره يضر

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكشري من الأطباق الشعبية المحببة، لدى أغلب الفئات والأعمار، إلا أن هناك بعض الإضافات غير الرئيسية التي تقدم بجانبه، تمثل مخاطر صحية كبيرة، تصل إلى حدوث جلطات وترسب دهون على الشرايين، وغيرها من الأضرار الكبيرة.

ويعد الخبز المقلي الذي يقدم إلى جانب «الكشري»، ضار جدًا بالصحة، بسبب تحميصه أو قليه في كميات كبيرة من الزيت أو السمنة، مما يعمل على رفع سعراته الحرارية، وينتج دهون تترسب على الشرايين، بحسب حديث الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، قائلة لـ«الوطن»: «إحنا اتعودنا ناكل الخبز المقلي، وده غلط جدًا على صحة الجسم».

مخاطر تناول الخبز المقلي على الجسم

تحمير الخبز يعمل على ترسب في الدهون، وبمرور الوقت يحدث تضييق للشرايين، ويؤدي إلى تكوين الجلطات، بالإضافة إلى أن الإسراف في تناول الخبز والنشويات، يؤدي إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وفقًا لـ«نهلة».

طريقة إعداد الكشري المصري في حلة واحدة

يمكن إعداد الكشري المصري في حلة واحدة، مع الانتباه لمعيار المياه المضافة للكشري، ويعتبر أفضل معيار هو لكل 2 كوب من الأرز والعدس معاً 3.5 كوب من المياه المغلية، وإضافة المكرونة المحمرة لهم، على أن يكون مستوى المياه أعلى بعقلة الإصبع.

الدَقَة:

تعد الدقة مكونة من الخل والليمون والكمون والملح والثوم المفروم.

طريقة إعداد صلصة الكشري:

تعد صلصة واحدة من أهم أسرار إعداده، لذا فإن هناك طريقة مبسطة لتجهيز الصلصة، تعطي نفس طعم الجاهز، من خلال غسل الطماطم وتنظيفها جيدًا، ثم وضعها في الخلاط وطحنها جيدًا، حتى تتحول إلى «بيوريه» أو عصير، وتصفيتها ووضعها على النار، وتركها من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، حتى تتحول إلى قوام سميك، بحسب قناة «CBC sofra».

تُحَضَّر «طشة» من الخل والثوم، وتضاف إلى صلصة الطماطم، للحصول على الطعم المميز، من خلال وضع المقلاة على النار، وإضافة القليل من الزيت والانتظار حتى ترتفع حرارته، ويضاف إليه الثوم المفروم، والاستمرار في التقليب حتى يأخذ اللون الذهبي، ويضاف إلى الطماطم «المسبكة»، ووضع خلطة التوابل حسب المتوفر بالمنزل، ولا يجب الاستغناء عن الكمون والكزبرة الجافة، وتركها دقائق معدودة وبذلك تصبح جاهزة.