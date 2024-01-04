الامارات | 7 أيام مع القصائد في مهرجان الشعر العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الإثنين المقبل فعاليات الدورة الـ20 من مهرجان الشارقة للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة، على مدى سبعة أيام، بمشاركة أكثر من 70 شاعراً وشاعرة وناقداً وإعلامياً.

وقال رئيس دائرة الثقافة، عبدالله بن محمد العويس: «إن المهرجان يشكل منصة شعرية مميزة في الساحة الثقافية العربية، إذ أسّست الدورات المتعاقبة لمشهد متنوع انطلاقاً من أسماء عربية مثّلت أجيالاً مختلفة، وجمعها الإبداع على إنتاج الشعر العربي الأصيل».

وأشار إلى أن المهرجان سيشهد عرض مسرحية «مجلس الحيرة»، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومن إنتاج مسرح الشارقة الوطني.

وأوضح العويس أن «جائزة القوافي» ستواصل احتفاءها بالشعراء العرب، تقديراً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة القوافي خلال عام 2023، إذ اختيرت قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة الشهرية، ضمن لقاء شعري في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وسيتم تكريم الشعراء الفائزين بالجائزة من قِبل صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأضاف أن المهرجان يعد نافذة يطل من خلالها متذوّقو الشعر على أفق لقراءات على مدار فترة المهرجان. وستشهد الدورة الجديدة توقيع دواوين جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وتنظيم ندوة فكرية بعنوان «تطور لغة الشعر العربي» يناقشها سبعة نقّاد عرب، وسينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان الأدبي.

ويشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل افتتاح المهرجان، إذ تبدأ الفعاليات بعرض تسجيلي للشعراء المكرمين في المهرجان، تليه قراءات لكل من الشاعرين علي الشعالي (الإمارات)، وعارف الساعدي (العراق)، وسيتم تكريمهما بجائزة الشارقة للشعر العربي الدورة الـ12.

كما سيتم تكريم الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة، وهم الناقد التونسي المنصف الوهايبي في المركز الأول عن بحثه «بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي»، والناقد المغربي أنوار بنيعيش في المركز الثاني عن بحثه «بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي»، والناقد المغربي الحسين بنبادة في المركز الثالث عن بحثه «بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي».

وفي ثاني أيام المهرجان تحتضن دارة الدكتور سلطان القاسمي، حفل توزيع جائزة القوافي الذهبية 2023 «حوليات القوافي» لشعراء وشاعرات أسهموا بإبداعاتهم الشعرية في مجلة القوافي خلال 12 عدداً في 2023.