طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكريمة في 5 خطوات.. طعمها زي الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الشوكولاتة بالكريمة، من أكثر الحلويات التي يفضلها كثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وترغب عديد من ربات المنزل في تحضيرها لأبنائها في البيت بخطوات بسيطة، بدلا من شراء الأطعمة المصنعة من الخارج، التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات غير الصحية، مما ينتج عنها مشكلات السمنة وأمراض القلب.

ونستعرض طريقة صنع كيكة الشوكولاتة بالكريمة، بمكونات غير مكلفة ومتوافرة في معظم البيوت، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات «على قد الإيد»، ومناسبة لميزانية السيدات، خلال برنامجها على «سي بي سي سفرة».

طريقة صنع كيكة الشوكولاتة بالكريمة

مقادير عمل كيكة الشوكولاتة بالكريمة:

1 كوب ونصف دقيق.

1/2 كوب كاكاو خام.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

1/2 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 كوب زبدة غير مملحة.

1 كوب سكر بني.

2 بيضة.

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

1 كوب حليب.

1 كوب رقائق شوكولاتة.

خطوات صنع كيكة الشوكولاتة بالكريمة

الخطوة الأولى: جهزي الفرن على درجة حرارة 180 قبل وضع الصينية فيه.

الخطوة الثانية: احرصي على دهن صينية الكيكة بالزبدة ورشيها بالدقيق قبل وضعها في الفرن.

الخطوة الثالثة: احضري وعاء عميق، وضعي فيه المكونات من الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والبيكربونات الصودا والملح، ثم امزجيهم معا جيدا، ثم اخلطي الزبدة والسكر البني ليكون المزيج ملمسه ناعم.

الخطوة الرابعة: اجلبي كمية مناسبة من الحليب مع إضافة رقائق الشوكولاتة إليه، وبعد الانتهاء ضعي الخليط في صينية صالحة لوضعها في الفرن، من فترة 25 إلى 30 دقيقة.

الخطوة الخامسة: يمكن التأكد من أن الكيكة نضجت عندما يصبح لونها ذهبي، ثم اخرجيها وقديما لأولاد بشكل شهي.