كرز القهوة يحمي من الإصابة بالسكري والكبد الدهني

محمد اسماعيل - القاهرة - دب أ

– شاركت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية نتائج دراسة أجراها فريق بحثي من كوريا الجنوبية عن التأثير الفعال لكرز القهوة في الحماية من أمراض خطيرة مثل السكري والكبد الدهني وزيادة نسبة الدهون في الدم.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن دراسات مختلفة قد أثبتت بالفعل أن كرز القهوة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض الكبد، وهو ما يعزز من النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي من كوريا الجنوبية.

وعللت الدراسة البحثية هذا التأثير بالخواص المضادة للالتهابات والأكسدة في كرز القهوة، فضلا عن مكونات تتعدد فوائدها بجانب الكافيين مثل الأحماض الكلوروجينية مثل تريجونيلين وديتيربين.

وقد أثبتت هذه المواد فوائد وآثار إيجابية في تنظيم سكر الدم وتحسين وظائف الكبد، ويضاف إلى فوائد كرز القهوة تحسين نشاط إنزيم الجلوكوز الكبدي وتنشيط التمثيل الغذائي للدهون وتعديل إنزيمات هضم الدهون في البنكرياس.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن تناول مستخلصات كرز القهوة يساعد في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي والمضاعفات المرتبطة بها.