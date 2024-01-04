جددي في سفرتك.. طريقة تحضير شركسية الدجاج بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الشركسية من الأطباق اللذيذة، التي يمكن إعدادها من فترة لأخرى، كنوع من تغيير الأطباق التقليدية المعتادة، وأشهرها التي تُحَضَّر بالدجاج المسلوق، ونستعرض طريقة بسيطة لتحضيرها.

طريقة عمل شركسية الدجاج

مقادير شركسية الدجاج للشيف أميرة شنب، برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة «cbc سفرة»:

2 كيلو من صدور الدجاج مسلوقة مخلية أو بالعظم، ويمكن استخدام دجاجة كاملة.

مرقة سلق الدجاج.

3 أكواب أرز مصري مطهو بالطريقة العادية.

سمنة بلدي، أو زبدة، أو زيت، ويمكن إعداد الوصفة بدون إضافة أي دهون.

كوب كريمة، ويمكن استخدام بديل الكريمة، وهو عبارة عن خليط من الحليب والدقيق، أو الاستغناء تمامًا عنها.

كيلو من الحليب كامل الدسم أو نصف دسم أو خالي من الدسم.

ربع كيلو عين جمل مجروش، ويمكن استبداله بالفول السوداني المجروش.

خبز توست منزوع الأطراف ومقطع مكعبات.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملح.

فلفل.

للتقديم: عين جمل صحيح أو مجروش قطع كبيرة.

طريقة تحضير شركسية الدجاج للشيف أميرة شنب

تبدأ الخطوة الأولى بخلط التوست مع المرقة الحليب وعين الجمل المجروش، في الخلاط وطحنه جيدًا، حتى تندمج المكونات جميعها مع بعضها، ثم تضاف إلى وعاء ووضعه على النار، حتى نحصل على قوام سميك، وتضاف الكريمة ثم الدجاج وتترك حتى تسخن قليلا لمدة 10 دقائق.

أما الخطوة الثانية فهي إذابة الزبدة مع الثوم المفروم والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود.

في طبق التقديم يوضع الأرز ثم يضاف إليه خليط الدجاج بالصوص، ويضاف رشة من الكزبرة الخضراء المفرومة، وعين الجمل الصحيح أو المجروش.