اللون الأصفر لأظافر القدم قد ينذر بمشكلة صحية!

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي بألمانيا إن اللون الأصفر لأظافر القدم ليس سيء المظهر فحسب، بل قد ينذر بمشكلة صحية أيضا.

وأضاف المعهد أن اللون الأصفر لأظافر القدم له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، موضحا أنه غالبا ما يرجع لدى النساء إلى التصبغ اللوني بفعل ترسب لون طلاء الأظافر في الأظافر.

كما قد يرجع اللون الأصفر لأظافر القدم إلى تعرض القدم لارتطام أو بسبب ارتداء أحذية ضيقة .

فطريات القدم

وأردف المعهد أن اللون الأصفر لأظافر القدم قد يشير أيضا إلى الإصابة بفطريات القدم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال زيادة سُمك الأظافر وتشققها وتقصفها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينذر اللون الأصفر لأظافر القدم بالإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب وأمراض الكبد وأمراض الكلى والتقلبات الهرمونية والصدفية، بالإضافة إلى التدخين وشرب الخمر.

سبل العلاج

وأشار المعهد إلى أنه يتم علاج اللون الأصفر لأظافر القدم تبعا للسبب؛ حيث يمكن مثلا مواجهة التصبغ اللوني من خلال بعض الوصفات المنزلية مثل عصير الليمون أو مسحوق الخبز لما يتمتعان به من تأثير مُبيّض.

ويمكن علاج فطريات الأقدام بواسطة الأدوية المضادة للفطريات. أما إذا كان اللون الأصفر لأظافر القدم يرجع إلى أحد الأمراض، فيتم علاج هذا المرض أولا ليزول بعدها اللون الأصفر.