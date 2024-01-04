طريقة عمل بسكويت الشاي ببيضة واحدة.. 8 خطوات سهلة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت الشاي، حلوى لذيذة وسهلة التحضير، تمتاز بقوامها الهش والمقرمش، وطعمهت اللذيذ الممزوج بنكهة الشاي، وتتميز عادة بشكلها الدائري أو المستطيل، وتعتبر رفيقاً مثالياً لفنجان الشاي أو القهوة.

تحضّر هذه الحلوى عادةً بمزج الدقيق مع الزبدة والسكر وملحقات أخرى مثل الشاي المطحون، ويتم خبزها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون، وتعتبر وصفة بسكويت الشاي من الوصفات الشهيرة في عدة ثقافات، وهي شهية وسهلة التحضير.

مكونات بسكويت الشاي

لتحضير بسكويت الشاي، ستحتاج إلى المقادير التالية:

كوب زبدة غير مملحة.

كوب سكر ناعم.

ملعقة فانيليا.

بيضة واحدة.

ملعقتان من الشاي الأسود المفروم.

طريقة عمل بسكويت الشاي

تسخين الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية وتجهيز صينية خبز بوضع ورق الخبز عليها.

في وعاء كبير، نخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

إضافة البيضة والفانيليا إلى خليط الزبدة ونخفق جيدًا حتى يتم دمجهما تمامًا.

إضافة الشاي الأسود المفروم إلى الخليط ونمزجه برفق حتى يتوزع الشاي بالتساوي.

إضافة الدقيق تدريجياً ونمزجه مع خليط البسكويت حتى نحصل على عجينة طرية.

نشكل العجينة إلى كرات صغيرة، نضعها على صينية الخبز متباعدة بينها لنفسح المجال للانتشار أثناء الخبز.

نضع الصينية في الفرن المسخن مسبقاً لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لون الحواف ذهبياً.

بعد الانتهاء من خبز البسكويت، نتركه ليبرد قليلاً قبل نقلها إلى رف التبريد لتبرد تماماً.

يمكنك تقديم بسكويت الشاي مع فنجان من الشاي أو القهوة لتستمتع بمذاقه اللذيذ، لكن كوني على علم بأن هذه الطريقة متغيرة، ويمكن تعديلها بإضافة المكسرات أو الشوكولاتة حسب الرغبة.