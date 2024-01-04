السعودية تتوسع في نطاق تطعيم كورونا لمواجهة المتحور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوصت وزارة الصحة السعودية بإعطاء لقاح كورونا المطور لكل من بلغ 18 عاماً وأكثر، وذلك بعد حوالي أسبوعين من رصد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه إن1." في المملكة.

وأوضحت الصحة في بيان لها مساء الثلاثاء، إلى أن الأولوية تكون لمن بلغ 50 عاماً فما فوق، والممارسون الصحيون الذين لهم تعامل مباشر مع المرضى، وكذلك المصابون بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 عاماً و50 عاماً، بالإضافة إلى الحوامل.

وأكدت الصحة على ضرورة الحصول على لقاح كورونا المطور، من خلال حجز موعد من تطبيق "صحتي" لعيادات التطعيمات التنفسية.

وكانت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، أعلنت في 20 ديسمبر (كانون الأول)، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبته 36%.

ونبهه على ضرورة عدم وجود ما يثير القلق أو حاجة إلى تطبيق إجراءات مشددة، ولا صحة لما يُتَدَاوَل من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، مطالبةً الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.