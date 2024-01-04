اذهبي للطبيب فورا.. كيف تكتشفين إصابة ابنك بالجدري المائي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الجدري المائي من الأمراض المعدية التي تنتشر بين الأطفال، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وهناك علامات تشير إلى الإصابة بالمرض، وتستلزم الذهاب إلى الطبيب فورًا، قبل تطور مراحله، خاصة أنه سريع الانتشار بالجسم، ويظهر في هيئة طفح جلدي، ونوبات خفيفية تشبه الإنفلونزا.

أعراض مرض الجدري المائي

يصيب مرض ‎الجدري المائي مختلف الفئات، إلا أن أكثر الإصابات تكون في عمر الطفولة، خاصة أن الرضع جميعهم بلا استثناء معرضين لهذا المرض، لذا فقد أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض الأعراض التي تستدعي ذهاب الطفل للطبيب فورًا:

- الإصابة بنوبات خفيفة تشبه نوبات الإنفلونزا.

- الإصابة بالصداع الخفيف.

- ارتفاع طفيف في درجة حرارة الجسم، لا تستمر أكثر من أربعة أيام، وتطول هذه المدة مع نقص المناعة.

- احتقان الحلق.

- سيلان الأنف بعد أسبوعين من العدوى، وقبل 36 ساعة من ظهور الطفح الجلدي.

- ظهور طفح جلدي على جسم الطفل خاصة في منطقتي الصدر والبطن.

- ظهور طفح جلدي على الأطراف وفروة الرأس.

- يظهر الطفح الجلدي على جسم الطفل على هيئة بقع حمراء، ثم حبيبات ثم فقاقيع مائية صغيرة ثم حويصلات، حتى تصل في نهاية الأمر إلى قشرة تجف وتترك بثور.

تطور مرض الجدري المائي

لا يتوقف الجدري المائي على ظهور الطفح الجلدي وتحوله إلى قشرة جافة، بل يتطور الأمر، وتزداد مراحل المرض، بتحول شكل الحويصلات إلى شكل قطرات الندى على الأزهار أو الدموع على الخدود.

طرق تفشي الجدري المائي بين الأطفال

يعد الجدري المائي مرضاً معدياً، ينتقل من طفل إلى آخر عن طريق الرذاذ من الفم أو الأنف، وأيضا من خلال استخدام الأشياء الملوثة بالفيروسات، والتي تكون سببًا في انتشار العدوى.