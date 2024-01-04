مفاجآت سارة لامرأة برج الجدي اليوم.. ماذا ينتظرها الساعة 5؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يناير الشهر المميز لمواليد برج الجدي، ويحمل لهم كثير من المفاجآت السارة، سواء على المستوى المادي أو العاطفي أو الاجتماعي، خاصة للمرأة، لذا فإن أمامها فرصة كبيرة لتحقيق أهدافها، وهناك بعض الأمور التي يجب الحذر منها.

مواليد برج الجدي بداية من 22 ديسمبر حتى 20 يناير، إذ يعتبر شهر يناير خاصاً بهم، يحمل لهم بعض الجوانب الإيجابية والسلبية، وقد أوضحت عبير فؤاد خبيرة الفلك، في حديثها لـ«الوطن»، 3 مفاجآت سارة تنتظر مواليد برج الجدي خلال هذا الشهر:

برج الجدي على المستوى المادي

ابتداءً من النصف الثاني لشهر يناير، ستتاح الفرص أمام برج الجدي سواء المرأة أو الرجل، لالتقاط الفرص الجيدة، التي ستساعدهم على تحقيق المكاسب المالية، سواء كانت في العمل، أو من خلال التقديم في «إنترفيو» للحصول على وظيفة، فسيكون الحظ حليفهم باللقاءات المهنية.

جاذبية على المستوى العاطفي

يعد شهر يناير مناسباً لارتباط مواليد برج الجدي عاطفيًا، ليس فقط المرأة بل أيضًا الرجال، وابتداءً من يوم 23 يناير سيكون لديهم فرص كبيرة للارتباط، بسبب زيادة سحرهم وجاذبيتهم خلال هذه الأيام.

المستوى الاجتماعي والمهني

سيكون لمواليد برج الجدي فرص كبيرة، لكسب علاقات اجتماعية، سواء على المستوى المهني أو الاجتماعي عامة.

أفضل أيام برج الجدي خلال شهر يناير

يعد اليوم الموافق 4 يناير، من أفضل أيام الشهر لمواليد برج الجدي، بسبب وجود المريخ في برجهم، لذا ابتداءً من الساعة 5 مساءً، يجب أن يتمتع مواليد هذا البرج، بالإصرار والإرادة للوصول إلى أهدافهم.

أمور غير سارة لمواليد برج الجدي

عن الأمور غير السارة لمواليد برج الجدي، فهم معرضون للحسد حتى يوم 23 يناير، لذا يجب الانتباه جيدًا.