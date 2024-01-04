حدث نادر.. توأم ولدا في عامين مختلفين لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، ولد توأم بفارق 40 دقيقة ليلة رأس السنة ويوم رأس السنة الجديدة ومن ثم سيكون لهما أعياد وأشهر ميلاد وسنوات مختلفة تمامًا.

وهذا جعل الزوجين الأمريكيين "بيلي همفري" و "إيف " يشعران بالصدمة.

وكان من المقرر أن تلد الأم في نهاية شهر يناير، لكن أعراض المخاض ظهرت لديها مبكرا في ليلة رأس السنة الجديدة، وفقا لموقع "ndtv".

ولم يولد الصبيان في أيام مختلفة فحسب، بل أيضًا في سنوات مختلفة، أحدهما في عام 2023 والآخر في عام 2024.

وُلد ابنهما الأول "عزرا"، في الساعة 11:48 مساءً ليلة رأس السنة الجديدة، وابنهما الثاني "حزقيال"، في الساعة 12:28 صباحًا في يوم رأس السنة الجديدة.

وكان "عزرا" يزن 2 كيلو جرام، وطوله 45 سنتيمترا و "حزقيال" كان وزنه 1.8 كيلو جرام) وطوله 43 سنتيمتراً.

يشعر الوالدان إيف وبيلي ببهجة غامرة لأن أولادهما يتمتعون بصحة جيدة وسيكون لديهم قصة عيد ميلاد رائعة يروونها.

أوضح الوالدان إن التوأم مختلفان تمامًا، ليس فقط في المظهر ولكن أيضًا في الشخصيات، بينما ينام عزرا كثيرًا، لا يتوقف حزقيال عن الحركة.

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