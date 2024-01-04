بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في منشور لها على المديريات التعليمية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، من انتشار مرض جدري الماء بين الطلاب في عدد من المدارس ووجود حالات به.

وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض جدري الماء بالمدارس.

وفي هذا الصدد نوضح لكم أسباب وأعراض وطرق الوقاية من مرض الجديري المائي، وفق ما أورد موقع "mayoclinic".

الأسباب:

يسبب جدري الماء فيروس يُسمى "الفيروس النطاقي الحماقي"، ويمكن أن تنتقل العدوى عن طريق لمس الطفح الجلدي مباشرةً، أو استنشاق الرذاذ المحمل بالعدوى الخارج مع سعال شخص مصاب بجدري الماء.

الأعراض:

يظهر الطفح الجلدي الذي يسببه جدري الماء بعد مدة من 10 إلى 21 يومًا من تعرضك للفيروس النطاقي الحماقي، ويستمر غالبًا من خمسة إلى عشرة أيام تقريبًا.

وتشمل الأعراض الأخرى التي قد تظهر قبل ظهور الطفح الجلدي بيوم أو اثنين:

الحُمّى.

فقدان الشهية.

الصداع.

الإرهاق والشعور العام بالإعياء.

يمر الطفح الجلدي لجدري الماء حال ظهوره بثلاث مراحل:

ظهور نتوءات بارزة تُسمى الحُطاطات وتنتشر على مدار أيام قليلة.

تكوُّن بثور صغيرة مملوءة بسائل تُسمى الحويصلات في غضون يوم واحد تقريبًا، ثم تنفتح ويتسرب السائل الذي بداخلها.

ظهور جُلبات أو قشور تغطي البثور المفتوحة، وتستغرق بضعة أيام حتى اختفائها.

تواصل النتوءات الجديدة الظهور على مدار عدة أيام، لذلك من الممكن أن تظهر على جسمك نتوءات وبثور وقشور معًا في آن واحد، ويمكن أن يتنقل الفيروس منك إلى الآخرين خلال مدة تصل إلى 48 ساعة قبل ظهور الطفح الجلدي، ويظل مُعدِيًا حتى تتقشر البثور المفتوحة.

تكون شدة المرض خفيفة عمومًا لدى الأطفال الأصحاء، لكن في بعض الأحيان، يمكن أن يصيب الطفح الجلدي الجسم بأكمله، قد تظهر بثور في الحلق والعينين، وكذلك في الأنسجة التي تبطن الجزء الداخلي من الإحليل وفتحة الشرج والمهبل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

-إذا ظهرت على الطفل الأعراض المذكورة أعلاه يجب الذهاب إلى الطبيب فورا، حيث يمكن تشخيص جدري الماء في أغلب الأحيان عن طريق فحص الطفح الجلدي والأعراض الأخرى.

-إذا انتشر الطفح إلى إحدى العينين أو كلتيهما، أو أصبح ملمسه دافئًا للغاية ويسبب شعورًا بالألم، فقد تكون هذه علامة على إصابة الجلد بعدوى بكتيرية.

-قد تكون لديك أعراض خطيرة أخرى إلى جانب الطفح الجلدي، لذلك ينبغي الانتباه لأعراض الدوخة أو التشوش الذهني الذي لم يكن موجودًا من قبل أو تسارُع نبض القلب أو ضيق النفَس أو الارتعاش أو فقدان القدرة على استخدام العضلات معًا أو تفاقُم السعال أو القيء أو تصلُّب الرقبة أو الإصابة بحُمى تتجاوز درجة حرارتها 102 درجة فهرنهايت (38.9 درجة مئوية).

-إذا كانت إحدى أفراد أسرتك حاملاً.

-إذا كنتِ تقيمين مع شخص مصاب بمرض ما ويتناول أدوية تؤثر في الجهاز المناعي.

عوامل الخطر:

يزداد احتمال الإصابة بالفيروس الذي يسبب جدري الماء إذا لم تتلق اللقاح المضاد له، ومن المهم للغاية إعطاء اللقاح للعاملين في مرافق رعاية الأطفال أو في المدارس.

يكتسب معظم الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بجدري الماء أو تلقوا اللقاح المضاد له مناعة ضده، فإذا أُصبت بجدري الماء رغم تلقيك اللقاح، فغالبًا تكون الأعراض أخف، وقد تصاب بعدد أقل من البثور وحمى بسيطة أو لا تُصاب بالحُمى على الإطلاق.

قد يُصاب القليل من الأشخاص بجدري الماء أكثر من مرة واحدة، ولكن في حالات نادرة.

المضاعفات:

جدري الماء مرض خفيف عادةً، لكنه يمكن أن يصبح خطرًا ويؤدي إلى مشكلات صحية أخرى تشمل:

-عدوى الجلد أو الأنسجة الرخوة أو العظام أو المفاصل أو مجرى الدم نتيجة البكتيريا.

-الجفاف عندما تنخفض كميات الماء والسوائل الأخرى في الجسم.

-التهاب الرئة، وهو مرض يصيب إحدى الرئتين أو كلتيهما.

-تورم الدماغ الذي يُعرف بالتهاب الدماغ.

-متلازمة الصدمة السمية وهي أحد المضاعفات الخطرة لبعض الأمراض الناتجة عن البكتيريا.

-متلازمة راي، وهي مرض يسبب تورمًا في الدماغ والكبد ويحدث ذلك لدى الأطفال والمراهقين الذين يتناولون الأسبرين أثناء إصابتهم بجدري الماء.

-في حالات نادرة جدًا، يمكن أن يؤدي جدري الماء إلى الوفاة.

الأشخاص المعرضون للإصابة بالمرض؟

-حديثو الولادة والرضع.

-المراهقين والبالغين.

-الحوامل اللاتي لم يُصبن بجدري الماء من قبل.

-المدخنون.

-مرضى السرطان أو المصابون بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) الذين يستخدمون أدوية تؤثر على الجهاز المناعي.

-المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو أو الذين يأخذون أدوية تقلل الاستجابة المناعية أو المرضى الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء.

الوقاية:

اللقاح المضاد للجدري المائي هو أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بهذا المرض، وكشف الخبراء في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC أن جرعتين من اللقاح يمنعان الإصابة بالمرض في أكثر من 90% من الحالات، وفي حال الإصابة بجدري الماء بعد تلقّي اللقاح، فإن الأعراض تكون أخفّ بكثير.

هل اللقاح آمن وفعال؟

اللقاح المضاد لجدري الماء آمن وفعال منذ توفُّره للجمهور، وتكون الآثار الجانبية خفيفة غالبًا، وتشمل الألم والاحمرار والوجع والتورم في موضع تلقي اللقاح عن طريق الحقن، وفي حالات نادرة، قد تصاب بطفح جلدي في موضع تلقي الحقن أو حُمّى.

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