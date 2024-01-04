من رفض الأسرة للتشجيع.. «ليليان» تمثل مصر في اليوم العالمي للجيتار 3 مرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يكن دخول ليليان مخيائيل، مجال العزف على الآلات الموسيقية سهلًا، بسبب رفض أسرتها خوفًا من تأثير ذلك على تفوقها الدراسي، حتى أثبتت موهبتها، وتم اختيارها 3 سنوات متتالية لتمثل مصر في اليوم العالمي للجيتار، بخلاف تنظيمها لحفلات مصرية بدعم من هيئة «اليونسكو».

«ليليان» كانت من الطالبات المتفوقات في الدراسة، وكان لديها رغبة في ممارسة هوايتها المفضلة، والعزف على الآلات الموسيقية، إلا أن أسرتها رفضت تمامًا، خوفًا من تأثير ذلك على دراستها بحسب حوارها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي.

«ليليان» تقنع أسرتها بتعلم العزف

استطاعت «ليليان» إقناع أسرتها بتعلم العزف على الآلات الموسيقية، لتبدأ في ممارسة موهبتها بإحدى الكنائس، قبل أن تلتحق بعد ذلك بالمعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»: «أسرتي كانت رافضة إني أتعلم على الآلة الموسيقية، عشان كانوا خايفين إن مستوايا في الدراسة يتراجع، وبعد ما أقنعتهم اتعلمت في الكنيسة، وبعدين اتعلمت العزف بشكل أكاديمي».

لم تجد «ليليان» أحد يشجعها على عزف الجيتار في بداية مشوارها، لأنها كانت أول شخص في عائلتها، يخوض هذه التجربة، بالعزف على الآلات الموسيقية: «الوضع اتغير، والنهاردة أسرتي أول ناس بيشجعوني إني أعزف وأثبت نفسي للعالم كله».

«ليليان» تمثل مصر في اليوم العالمي للجيتار

اختيرت «ليليان» لتمثيل مصر، في اليوم العالمي لـ«الجيتار»، إذ حصلت على رسالة عبر البريد الإلكتروني الخاص بها، من هيئة «اليونيسكو»، وفي عام 2022، نظمت فعاليات وحفلات في مصر بدعم من يونيسكو، وفي عام 2023 أرسلت نيجيريا لي بريدا إلكترونيا للمشاركة في اليوم العالمي للجيتار هناك».