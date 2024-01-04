بعد بتر قدم الفنان فادي إبراهيم.. عادة يومية قد تصيبك بمرض السكري

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرض الفنان فادي إبراهيم، إلى أزمة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، نتيجة إصابته بمرض السكري، الأمر الذي تطور إلى إصابته بغرغرينا بتر على إثرها أحد ساقيه، على أن تُبْتَر أصابع قدمه الأخرى في وقت لاحق، لذا فإن هناك بعض العادات الخاطئة، التي يتبعها عدد كبير من الأشخاص، خاصة ربات البيوت، الذين يميلون إلى إعداد الحلويات بشكل يومي، بعد تناول وجبة الغذاء.

يعد تناول السكريات والحلويات من العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض، وتؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة، على المدى الطويل، إذ تمثل السكريات كارثة كبرى، لأنها تؤدي إلى إصابة الجسم بالالتهابات في المفاصل جميعها، الأمر الذي يتطور إلى الإصابة بالنقرس، بحسب حديث الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية ورئيس قسم البكتريا والمناعة مستشفى جامعة القاهرة.

الإفراط في السكريات يهدد كارثة صحية

يؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى إصابة الشرايين بالتهابات شديدة، وتصبح عرضة لحدوث الكوليسترول الضار عليها، وتكوين الجلطات، وعلى المدى الطويل قد يصاب الشخص بمرض السكر، فعلى الرغم من أن الجسم يستمد طاقته من السكريات، إلا أنه يصاب بالخمول بعد فترة قصيرة: «الشخص لما بياكل الحلويات بيحصله جرعة من النشاط، عشان الجسم خد شوية سكريات، بس بعد كده بيبقى كسلان، وبيحصله أضرار على المدى الطويل».

الحصول على السكريات من الفاكهة

يمكن الحصول على السكريات من الفاكهة، بحد أقصى مرتين أو ثمرتين من الفاكهة في اليوم، لأنها تحتوي على سكر الفركتوز، لذا من المهم تناوله بقدر مناسب، أما عن الأشخاص الذين يتناولون عدداً كبيراً من ملاعق السكر في المشروبات، يجب التقليل منها بالتدريج حفاظًا على صحة الجسم: «يفضل على قد ما نقدر منكترش عن 2 معلقة سكر في اليوم، ونبدأ ننقص نص معلقة بنص».