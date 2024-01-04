نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتهمت فتاة بريطانية تدعى "أليس وود" بقتل خطيبها ودهسه بسيارتها، بعد فقدت أعصابها واتهمته بمغازلة امرأة أخرى في إحدى الحفلات.

نتج عن ذلك إصابة خطيبها ويدعى "رايان واتسون" البالغ من العمر 24 عاما في الدماغ، ومن ثم وفاته.

ادعت البالغة من العمر 23 عاما، أن الأمر كان مجرد غيرة، ولكن محكمة تشيستر كراون بإنجلترا أدانتها بارتكاب جريمة قتل، وفقا لموقع "ndtv".

وقال القاضي: "لقد استخدمت الفتاة سيارتها كسلاح، وهي تحت تأثير الكحول، وتعمدت القيادة نحوه، بل واستمرت في القيادة بعد أن صدمته، لقد كانت تدرك ما فعلته جيدا، لكنها الآن ترفض تحمل مسؤولية فعلها".

ونفت وود الاتهام وقالت إن وفاة خطيبها كانت حادثا مأساويا، وأظهرت لقطات من مقطع فيديو نشرته الشرطة أنها ظلت تقود السيارة متعمدة نحو واتسون.

وبعد صدور الحكم، قالت والدة الضحية، ليزا، 44 عاما، إنها تعيش في كابوس.

وتابعت: "رايان كان شخصية مرحة ومحبوبة، جميع أفراد عائلته وأصدقائه يشعرون بالحزن".

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