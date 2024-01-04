ماذا يحدث للجسم عند تناول طاجن من المشكل والطرب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد طبق الطرب والمشكل وما يعرف بالحلويات في الأحياء الشعبية، والمكونة من الدهون والفشة والكلاوي والكبدة، أكلة مفضلة لدى الكثيرين من الأشخاص.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن طاجن الحلويات المشكل بالطرب والكبدة، والفشة مفضل لدى الكثير منا، وله تأثيرات جسدية ونفسية كثيرة على صحة الجسم.

زيادة الوزن

وأشار إلى أن الطاجن المشكل يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ما يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

مشكلات بالمعدة

وأضاف يمكن أن يتسبب تناول كميات كبيرة منه لمشكلات بالجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والانتفاخ.

التأثيرات النفسية

الشعور بالسعادة

ولفت أن تناول طبق من المشكل من الحلويات والطرب يمكن أن يشعرك بالسعادة عن طريق إفراز هرمون السعادة، ويجعلك تشعر بالرضا.

واختتم، تناول هذا النوع من الطعام له العديد من الفوائد الصحية وكذلك السلبيات لدى يجب الحرص على الاعتدال أثناء تناوله.

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