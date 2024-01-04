مش هتكلفك 10 جنيه.. 3 ماسكات طبيعية للبشرة تحقق نتائج مذهلة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

طريقة العناية بالبشرة تشغل تفكير أغلب النساء، وتواجه بشرتنا كثير من الأتربة والأوساخ أثناء اليوم، بالإضافة إلى التعرض للشمس وأشعتها الضارة، التي تفقد البشرة رونقها، ما يدفعنا لاتباع روتين يومي وأسبوعي للحفاظ عليها وتجديدها، وتفعيل إشراقتها مرة أخرى.

ويحذر خبراء التجميل بشكل مستمر من المنتجات الصناعية الرخيضة للبشرة، التي يمكن أن تكون متداولة في صالات التجميل، إذ تمثل خطرا كبيرا على البشرة، لأنها تحتوي على كثير من المواد المُضرة التي تعمل على تدمير البشرة بصورة فورية.

وتعتبر أكثر الطرق أمانا لعمل ماسكات البشرة هي الطبيعية التي يتم إعدادها البيت، ففي أسوأ الحالات، إذا لم تنفع البشرة فهي ليست مضرة، ووفقا لموقع «Elle»، هناك بعض الماسكات الطبيعية ذات النتيجة الفورية الرائعة، وتعد بأبسط المكونات، وفي المرة الواحدة لعمل الماسك، لن تزيد عن 10 جنيهات، ما يعني أنها طبيعية.

ماسك لتنعيم البشرة وتوحيد لونها

تؤثر الشمس مع مدار الأيام على لون البشرة، إذ يبهت لونها، ويختلف من منطقة لأخرى، والآن لست بحاجة لإنفاق الأموال الطائلة من أجل الحصول على بشرة ناعمة ومرنة وموحدة، فقط عليكي عمل الماسك التالي، بإحضار التالي: معلقة كبيرة من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل، بجانب ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم المخصص للبشرة.

والزبادي له فاعلية مبهرة في إزالة الجلد الميت من البشرة بلطف، وإضافة الإشراقة على الوجه، بينما العسل يعمل على ترطيب البشرة، وجعلها أكثر نعومة، أما مسحوق الكركم له فاعلية كبيرة في مكافحة التصبغات وتوحيد لون البشرة.

ماسك لإعادة حيوية البشرة وإشراقتها

الأجواء التي تقابلها البشرة من أتربة وأوساخ، تؤثر على رونقها وتجعله باهتا، إذا كنت ترغبين في بشرة متشابهة ببشرة الأطفال، عليك يعمل الماسك التالي: ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو، وربع حبة من فاكهة البابايا، وملعقة من جل الصبار.

يعمل الكاكاو على إضاءة البشرة وتعزيز الدورة الدموية بها، كما له فاعلية بتنظيف لبشرة، بينما يمتلئ الصبار بعديد من الفيتامينات المهمة للبشرة، مثل فيتامينات أ، ب، ب12، سي، مما يعمل على إعادة الحيوية للبشرة، فيما تأتي فاكهة البابايا بنتائجها المبهرة في ترطيب البشرة وإزالة الشوائب والخلايا الميتة منها.

ماسك تنظيف وإغلاق المسام الواسعة

هذا الماسك بمثابة حيلة ذكية لإخفاء المسام، إذ لا توجد أي طريقة حقيقية لغلق مسامك، لكن من المدهش أن الماسك يعمل على ظهورك خالية من الرؤوس السوداء، أويمنع ظهورك بشكل مسامي غير مرغوب فيه.

كل ما عليك إحضار بياض بيضة واحدة، بجانب ملعقة من العسل، مع إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ويعمل بياض البيض مع عصير الليمون على قبض المسام، إذ يشد الجلد بطريقة ذكية، مما يجعل المسام أقل وضوحًا بجانب التنظيف لتلك المسام قبل غلقها، بينما إضافة العسل مهمة للغاية في هذا الماسك؛ لترطيب البشرة بعد شدها حتى لا تتشقق.

يتم تطبيق الماسكات السابقة بعد غسل البشرة أولًا، وتظل على البشرة حتى 10 دقائق أو بعد تمام جفافها، ثم تُزال بماء «فاتر»، حتى لا تتعرض البشرة للالتهاب.