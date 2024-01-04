إلهام شاهين تخطف الأنظار برشاقتها.. ماذا فعلت في بداية العام الجديد؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية العام الجديد، تحرص الفنانات على تقديم المعايدة والتهنئة لجميع محبيهن من الجمهور، ويرغبن في مشاركة بعض من مظاهر الاحتفال وإطلالتهن المختلفة في هذا اليوم، وهو ما فعلته الفنانة إلهام شاهين مع متابعيها، إذ كانت لطلتها شكل مختلف ومبهر لفتت الأنظار.

شاركت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، مجموعة من الصور المختلفة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهرت في جميعها بجسد ممشوق، وملامح أصغر وأكثر رشاقة، وأرفقت تعليقًا كتبت فيه ما يلي: «يا رب سنة مبهجة مليئه بالألوان الحلوة، وبعيدة عن اللون الأسود».

إلهام شاهين تحتفل ببداية العام الجديد

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على الإطلالة بشكل مختلف هذا العام، واختارت الظهور بألوان مبهجة ومتنوعة، إذ بدت في الصور التي شاركتها جمهورها باللون الزهري والأزرق الغامق، وأثارت صورها الكثير من التفاعل عبر السوشيال ميديا، وكتب المتابعون العديد من التعليقات الإيجابية مثل: «كل سنة وأنت طيبة وعقبال سنين كتير جاية بخير وسعادة»، فيما كتب آخر «أناقة وخفة دم».

سر رشاقة إلهام شاهين اللافتة للنظر

لم تكن المرة الأولى للنجمة إلهام شاهين، التي تثير فيها الجدل بشأن رشاقتها الملفتة للنظر، التي خطفت بها الأنظار على الرغم من تقدمها في العمر، وقد ذكرت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أنها تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا، وهو السبب الرئيسي لجسمها الممشوق، كما انتشرت صورًا لها مؤخرًا، اعتقد البعض أنها حقيقية إلا أنها كانت بالذكاء الاصطناعي، حسب ما أكدته الدكتور دعاء محيي الدين، أستاذ نظم المعلومات في كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«هن».