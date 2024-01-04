امرأة تقاضي طبيب أسنان وتطالب بتعويض 50 ألف دولار لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

رفعت امرأة من ولاية مينيسوتا دعوى قضائية ضد طبيب أسنانها، تزعم أنه أجرى لها 32 عملية في جلسة واحدة، مما أدى إلى إصابتها بألم شديد وتشوهات في أسنانها، بحسب موقع central oddity.

كانت المرأة، التي تدعى كاثلين ويلسون، تعاني من مشاكل في أسنانها، وذهبت إلى طبيب الأسنان، وفي جلسة استمرت 5 ساعات ونصف، أجرى مولدريم 4 عمليات لقناة الجذر، و8 تيجان للأسنان، و20 حشوة.

زعمت ويلسون أن الطبيب استخدم كمية كبيرة من التخدير، مما جعلها تشعر بالدوار والنعاس. كما زعمت أنه قام بتزوير المستندات لإخفاء كمية التخدير التي أعطاها لها.

أدى الإجراء إلى إصابة ويلسون بألم شديد في أسنانها، وتشوهات في أسنانها.

قالت ويلسون إنها اضطرت إلى الخضوع لمزيد من الإجراءات لإصلاح الضرر الذي سببه الطبيب.

وطالبت ويلسون بتعويض قدره 50 ألف دولار عن الصدمة العاطفية والألم الجسدي الذي عانت منه، ورفض الطبيب التعليق على القضية.

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