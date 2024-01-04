6 أخطاء تجنبيها عند صنع لقمة القاضي بالمنزل.. «طعمها هيبقى زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تُعتبر لقمة القاضي من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة لدى الجميع، الصغير منهم والكبير، وترغب العديد من السيدات وربات المنزل في إعدادها بالمنزل بدلا من شرائها، إلا أن معظمهن يواجهن صعوبة في تحضيرها مثل المحلات، ويرجع ذلك إلى الطريقة الخاطئة التي تتبعها أكثرهن.

وفي الفقرات التالية، تقدم «هن» أسرع الخطوات المضمونة لصنع حلوى لقمة القاضي في المنزل، بمكونات بسيطة وغر مكلفة، كما أنها تتميز دائمًا سهلة التحضير، وذلك بحسب ما ذكره موقع «سي بي سي سفرة».

خطوات تجنبيها عند تحضير لقمة القاضي

في السطور التالية، يفضل الابتعاد عن تلك الخطوات الخاطئة التي عادة ما تتبعها ربات المنزل عند تحضير لقمة القاضي في المنزل، أهمها فيما يلي:

- الإفراط في وضع الخميرة بمكونات العجينة.

- وضع كميات كيرة من الماء، وبالتالي يصعب تشكيل العجينة أثناء قليها.

- عدم إزالة الفقاقيع التي تظهر في العجينة وبالتالي تجعلها لا تصنع بشكل جيد.

- غلي الزيت بدرجة مفرطة، مما يؤدي إلى إنفجاها.

- نسيان ربة المنزل أثناء الطهي زيادة البيض واللبن.

- أن تنسى ربة المنزل تصفية لقمة القاضي من الزيت فور الانتهاء من صنعها.

الطريقة الصحيحة لصنع لقمة القاضي بالقرفة

- مقادير لقمة القاضي:

- 2 كوب من الدقيق الأبيض.

- ربع كوب نشا.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- ملعقة كبيرة قرفة ناعمة.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- ربع كوب زبادي.

- كوب وربع ماء دافئ.

- زيت للقلي.

خطوات تحضير لقمة القاضي بالقرفة:

1- احضري إناء وضعي فيه المقادير السابقة، وامزجيهم معا.

2 - ترك العجينة لمدة 20 دقيقة حتى تختمر ويصبح قوامها هش.

3 - قطعي العجينة باستخدام ملعقة صغيرة.

4 - ضعي لقمة القاضي في الزيت للقلي على درجة حرارة متوسطة، وبعد الانتهاء أضيفي إليها الشربات البارد، وقدميها لعائلتك.