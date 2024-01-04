"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن أخطر 13 يوماً في 2024، يحدث فيها تغييرات فلكية وجذرية تتسبب في أزمات ومشكلات.

وقالت في مقطع فيديو عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب": "عام 2024 مليء بالتحديات والفرص، لذا تنصح بضرورة الانفتاح على الآخرين والتصرف بإيجابية أمام الأزمات ومواجهة الصعاب".

وأضافت عبير: "21 يناير من أخطر الأيام، حيث يدخل كوكب بلوتو لبرج الدلو حتى 20 سبتمبر، وهذا يؤدي إلى حدوث تحولات جذرية في العالم وانفتاح وحرية وتغييرات تقدمية وخلق مناخ ثوري في عدة دول".

وأشارت: "يوم 14 فبراير يحدث فيه اقتران كوكب المريخ مع بلوتو في برج الدلو، ينتج عن ذلك طاقة قوية وتمرد وثورات في بعض الدول خاصة في إثيوبيا ".

وأوضحت خبيرة الأبراج: "25 مارس يحدث خسوف القمر شبه ظل في برج الميزان الساعة 9 صباحا، ينتج عنه موجة برد شديدة في وقت غير متوقع، ويحدث ردود أفعال عنيفة في إيران وأزمة في ليبيا والسودان وتونس، وقتال في منطقة الشرق الأوسط ينتج عن الكثير من حالات الوفاة".

ولفتت: "8 أبريل يوم كسوف الشمس الكلي، يتنبأ بإعلان تحالف آسيوي قوي يؤثر بصورة سلبية على الولايات المتحدة الأمريكية، وأزمات اقتصادية في أوروبا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وإعلان حرب بين الشرق والغرب".

وواصلت: "يحدث اقتران كوكب المشتري مع أورانوس يوم 21 أبريل، ينتج عنه زيادة سيطرة إسرائيل وصراع يؤدي إلى تغييرات جذرية".

وأضافت خبيرة الأبراج: "اقتران المريخ مع نبتون يوم 29 أبريل، يزيد احتمالية حدوث عمليات استفزاز شمال شرق أفريقيا وينتج عن ذلك ردود أفعال غير منظمة".

وأشارت: "يوم 15 يوليو يحدث اقتران كوكب المريخ مع أورانوس في برج الثور، ما يؤدي إلى حدوث طاقة عصبية وسلوم مندفع على الصعيد العالمي".

وقالت: "الفترة ما بين 19 أغسطس و 24 ديسمبر مليئة بالقيود والأزمات المختلفة على الصعيد العالمي سواء على الصعيد الاقتصادي والبيئي".

وأضافت: "الخسوف الجزئي للقمر في برج الحوت يوم 18 سبتمبر ينذر بحرب في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أو روسيا وأوكرانيا، وانتشار مرض يصيب الكبد".

وتابعت: "ينتج عن كسوف الشمس الحلقي 2 أكتوبر حدوث انتصارات في المغرب، وعنف في السودان وأزمات بالولايات المتحدة وإنجلترا وانتشار لوباء يصيب الماشية".

واستكملت: "3 نوفمبر يحدث تنافر بين كوكب المريخ مع بلوتو، ينتج عنه توتر وعنف وصراعات على السلطة في عدة دول".

وقالت: "انتقال كوكب بلوتو إلى برج الدلو يوم 2 نوفمبر يتسبب في مطالبة بمزيد من الحرية و اضطرابات غير متوقعة في عدة دول".

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