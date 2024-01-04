هذًا ما يحدث لكليتك عندما لا تشرب كمية كافية من الماء في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الكلى تكون على شكل حبة الفاصوليا تقع في الجزء الخلفي من البطن، على جانبي العمود الفقري وتؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجسم، فهي مسؤولة عن العديد من الوظائف المهمة.

يقول الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث من خلال تصريحاته لمصراوي، عندما تنخفض درجات الحرارة، قد يشعر بعض الناس أن لديهم رغبة أقل في شرب الماء فمن المهم أن تستمر في شرب كمية كافية حتى في الشتاء.

ما يحدث للكلى عندما تشرب كمية كافية من الماء

تنقية الدم من السموم

تنظيم مستويات السوائل في الجسم

إنتاج الهرمونات

ما يحدث للكلى عندما لا تشرب كمية كافية من الماء

يصبح الدم أكثر تركيزًا ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السموم في الدم، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مثل:

حصوات الكلى

التهابات المسالك البولية

تلف الكلى

كيف تحمي كليتيك من الجفاف في الشتاء

اشرب الكثير من الماء، خاصةً إذا كنت تعاني التعرق أو التبول المفرط.

تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الفواكه والخضروات.

تجنب الكافيين، لأنه يمكن أن يزيد خطر الجفاف.

نصائح طبية لشرب الماء في الشتاء

احمل زجاجة ماء معك في جميع الأوقات.

اشرب كوبًا من الماء قبل وبعد كل وجبة.

اشرب كوبًا من الماء عندما تشعر بالعطش، حتى لو لم تكن تشعر بذلك كثيرًا.

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