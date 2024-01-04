عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
عصير البرتقال غني بشكل طبيعي بالعناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم، والكالسيوم وفيتامين د.
فيما يلي 5 فوائد صحية لعصير البرتقال، وفق ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.
غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة:
عصير البرتقال غني بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية، بما في ذلك، فيتامين ج، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم.
نسبة عالية من مضادات الأكسدة:
هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة، لذا فهو يساعد على الوقاية من الأمراض.
منع حصوات الكلى:
عصير البرتقال يمكن أن يزيد درجة الحموضة في البول، ونتيجة لذلك، تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.
يحسن صحة القلب:
يساعد على زيادة مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد"، وتقليل نسبة الكوليسترول LDL الكلي والضار، وكذلك ضغط الدم الانبساطي.
يقلل الالتهاب:
يساعد على تقليل علامات الالتهاب، ومن ثم انخفاض احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.