بعد تصريحاتها المثيرة عن يحيى السنوار.. من هي «سارة» زوجة نتنياهو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، المشهد الإعلامي، منذ بدء العدوان على غزة، بسبب دعمها لقرارات زوجها «بنيامين»، لدرجة أن الصحف العبرية والعالمية، اعتبرتها تشارك في صناعة القرار بتل أبيب.

ومؤخرًا، وأثناء تواجدها مع زوجها خلال لقائهما مع عائلات المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، انتقدت سارة نتنياهو تصريحات العائلات في وسائل الإعلام، واتهمتهم، بدعم يحيى السنوار، قائد الفصائل، ما تسبب في جدل كبير حولها.

وتدخل «نتنياهو» لحسم الجدل الذي أثير بشأن تصريحات زوجته، مُعلنًا أن إسرائيل «تفكر في ترحيل السنوار من غزة»، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين، حسب القناة «12» الإسرائيلية.

من هي «سارة» زوجة نتنياهو؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن «سارة» زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفقًا لما ذكرته عنها «سبوتنيك»، ووكالة «فرانس 24».

- تدعى سارة ووُلدت في بلدة شمال دولة الاحتلال.

- وُلدت في 5 نوفمبر 1958

- والدها شاعر ومؤلف ومعلم.

- تزوجت من قبل من أحد أعضاء الكيبوتس بين عامي 1980-1987.

- التقت بنتنياهو أثناء عملها كمضيفة جوية، وتم الزواج بينهما عام 1991 ولديهما ولدان هما، «أفنير» و«يائير».

- خدمت سارة في جيش الاحتلال الإسرائيلي من قبل.

- تعمل كإخصائية نفسية تربوية.

- رتبط اسمها بالعديد من القضايا المتعلقة باستغلال المال العام، وانتهاك حقوق العمال.

- في 8 سبتمبر عام 2017، تم اتهام سارة نتنياهو بخصوص قضايا فساد.

- في 2019، تمت ادانتها بهدر الأموال العامة وتغريمها 15 ألف دولار.

- تتواجد دومًا في قلب عملية صنع القرار بدولة الاحتلال.