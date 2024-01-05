أسباب إصابة الأطفال بالسعال الجاف.. اعرفي طرق الوقاية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية فصل الشتاء، يصاب عدد كبير من الأطفال بالسعال الجاف، وهو عبارة عن عدوى تنتقل إلى الجهاز التنفسي للطفل، وعادة ما يكون فيروسية.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» أبرز أسباب الإصابة بالسعال الجاف، بالإضافة إلى أهم الطرق المنزلية للوقاية منه وتساهم في حماية صحة الطفل وتقليل الألم لديه، مع توضيح أبرز الأعراض التي قد تظهر على جسمه.

أسباب الإصابة بالسعال الجاف لدى الأطفال

ومن جانبه، ذكر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«هن»، أنه في الغالب تكون الأطفال أكثر عرضة للعدوى بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم، ويعتبر السعال الجاف غير المنتج للمخاط، هو مشكلة منتشرة جدًا بالشتاء، والسبب الرئيسي للسعال هو حدوث عدوى في الجهاز التنفسي، كما أنه في بعض الحالات لا يمثل خطرا على الصحة وإنما هو عبارة عن رد فعل مناعي يهدف إلى حماية الجسم للتخلص من الميكروبات الغازية والأجسام الغريبة والإزالة السريعة لأي جزيئات تستنشق عن طريق الخطأ، موضحا أنه بمثابة رسالة تحذيرية للإنسان أحياناً تدعوه للهرب من مكان ملوث أو مزدحم أو بضرورة الاستعانة بالطبيب.

أسباب السعال الجاف:

- إصابة الطفل بالحساسية والربو.

- وجود تلوث في الهواء أو البيئة المتواجد بها الطفل.

- التعرض لمواد كيميائية أو لروائح المهيجات الالتهابات الشعبية التهاب.

- الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي الارتجاع الحنجري البلعومي.

أعراض السعال الجاف وطرق الوقاية منه

- وجود جفاف في الحلق.

- حدوث تهيج والتهاب في الحلق مع الشعور بألم في الصدر.

طرق الوقاية من السعال الجاف في المنزل:

1- شرب الماء والسوائل الطبيعية بوفرة مثل: الشاى التيليو وورق الجوافة.

2- البعد عن المضادات الحيوية العشوائية.

3- عدم الإكثار من تناول المضادات الحيوية، فهي لا تساعد على علاج السعال الناجم عن الفيروسات.

4- تهوية الأماكن المغلقة.

5- غسل الأيدي بالماء والصابون خاصة قبل لمس الأنف أو الفم أو العين.

6- عدم تقبيل الأطفال، أو العطس أو السعال أمامهم.

7- ضرورة حرص الأمهات على تطهير الأسطح متعددة اللمس.

8- عدم التواجد في أمام مزدحمة.