كيف تؤثر الدهون على جهازك المناعي ودماغك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تلعب الدهون دورًا مهمًا في الجهاز المناعي فهي ضرورية لتكوين الخلايا المناعية وتلعب أيضًا دورًا في إنتاج الأجسام المضادة وهي بروتينات تساعد الجسم على محاربة العدوى.

بحسب ما ورد عبر صحيفة "مديكال إكسبريس".، قالت دراسة جديدة في جامعة كاليفورنيا إن الأنظمة الغذائية عالية الدهون لا تؤثر فقط على الجينات المرتبطة بالسمنة وسرطان القولون والأمعاء المتهيجة، ولكن أيضاً على الجهاز المناعي، ووظيفة الدماغ.

وأجرى الباحثون تجربة على نماذج حيوانية، باستخدام 3 أنظمة غذائية مختلفة، لكنها عالية الدهون، على مدار 24 أسبوعاً

ووجدوا أن النظام الغذائي الغني بالدهون، حتى لو كانت دهوناً نباتية، يضعف جينات الجهاز المناعي، ويخلق بيئة يمكن أن تزدهر فيها بكتيريا الأمعاء الضارة، التي يمتد تأثيرها السلبي إلى الدماغ.

ولاحظ الباحثون أنه من حيث التأثيرات على الجينات، أظهر زيت جوز الهند أكبر عدد من التغييرات، يليه زيت فول الصويا غير المعدّل.

وقالت الباحثة فرانسيس سلاديك: "هناك شائعات مفادها أن الأنظمة الغذائية النباتية أفضل، وهذا صحيح في كثير من الحالات. ومع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون، حتى من النباتات، هو إحدى الحالات التي يكون فيها هذا الأمر غير صحيح".

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