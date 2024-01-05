ضعف السمع .. المعينات السمعية تطيل العمر

محمد اسماعيل - القاهرة - ضعف السمع هو اضطراب يؤثر على القدرة على السمع حيث يتراوح من الخفيف إلى الشديد، ويمكن أن يؤثر على القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين.

وبحسب ما ور عبر مجلة "لانسيت" الطبية، فإن استخدم فريق البحث من جامعة ساوث كاليفورنيا بيانات من المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية بين عامي 1999 و2012 لـ 10 آلاف بالغ أكملوا تقييمات قياس السمع، وهو اختبار يستخدم لقياس القدرة على السمع.

وتابع الباحثون حالة الوفيات لديهم على مدى 10 سنوات بعد التقييمات.

وصنّف الباحثون مستخدمي المعينات السمعية المنتظمين، بأنهم من أبلغوا عن ارتداء المعينات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، أو 5 ساعات في الأسبوع أو نصف الوقت.

ووجد البحث أن الفرق نسبته 25% تقريباً في خطر الوفاة بين مستخدمي المعينة السمعية المنتظمين، والذين لم يستخدموها مطلقاً، وأن الفرق ظل ثابتاً، بغض النظر عن درجة ضعف السمع.

ولاحظ الباحثون عدم وجود اختلاف في خطر الوفاة بين المستخدمين غير المنتظمين وبين الذين لا يستخدمون المعينات السمعية مطلقاً، ما يشير إلى أن استخدام هذه المعينات من حين لآخر قد لا يوفر أي فائدة لإطالة العمر.

اقرأ أيضا:

تناول الزنجبيل مع القرفة قبل النوم وشاهد ما سيحدث لجسمك ؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك إذا انخفضت نسبة السكري لديك- أعراض لا تتجاهلها

حقنة لفقدان الوزن كادت تنهي حياة عروس- ما القصة؟

"حظهم قليل".. 5 أبراج تواجه خسائر وأزمات مالية الفترة القادمة

"مكاسب وحظ وسعادة".. أبراج لديها انتفاضة كبيرة الفترة القادمة