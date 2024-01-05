خبيرة أبراج تكشف عن أخطر 13 يوما في 2024.. حرب ووباء وتحذير للأزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من كونها سنة «كبيسة» إلا إن هناك حالة كبيرة من الأمل تسيطر على الكثير من المواطنون حول 2024، خاصة أن العام الماضي حمل عدد من الكوارث والحروب، والمشاكل الخطيرة.

ولم ينته عام 2023 بهذه الأحداث فقط، فعلى الصعيد المجتمعي، المرتبط بالمشاهير تابع المواطنون العديد والعديد من حالات الانفصال والفُراق.

خبيرة أبراج تكشف عن أخطر 13 يوما في 2024

وفي مفاجأة مدوية، فجرتها خبيرة الأبراج عبير فؤاد، كشفت عن أخطر 13 يوماً في 2024، مؤكدة أنه من المقرر أن تشهد تغييرات فلكية كبيرة تتشبب أزمات ومشكلات، فضلًا عن مواجهات العديد من الصعاب والأزمات، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «يوتيوب»

وأكدت عبير فؤاد، إن 21 يناير القادم يعد من من أخطر الأيام، بسبب دخول كوكب بلوتو لبرج الدلو حما يؤدي لتحولات كبيرة في العالم وبعض النزاعات الثورية في عدة دول، حتى 20 سبتمبر

كما أشارت «فؤاد» لاقتران كوكب المريخ مع بلوتو في برج الدلو يوم 14 فبراير، ما يسبب طاقة تمرد وثورات في إثيوبيا .

وحذرت عبير فؤاد من يوم 25 مارس بسبب حدث خسوف قمر، ينتج عنه موجة برد شديدة، وأزمات كبيرة في إيران وليبيا والسودان وتونس، وسقوط عدد كبير من الوفيات.

بينما يحدث كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل، مع التنبؤ بتحالف آسيوي واشتعال أزمات اقتصادية في أوروبا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وقيام حرب بين الشرق والغرب.

وفي يوم 21 أبريل، تتطور سيطرة إسرائيل خلال صراعها.

وفي 29 أبريل، يقترب كوكب المريخ مع نبتون ما قد يشير لحدوث أزمات في شمال شرق أفريقيا

بينما يشهد يوم 15 يوليو اقتران كوكب المريخ مع أورانوس في برج الثور، ما يؤدي لحدوث طاقة عنيفة.

وقد يشهد الصعيد العالمي الاقتصادي والبيئي أزمات كبيرة في الفترة بين 19 أغسطس و 24 ديسمبر

وينذر يوم 18 سبتمبر بحرب في شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أو روسيا وأوكرانيا، مع انتشار فيروسات تستهدف الكبد.

وحذرت خبيرة الأبراج من كسوف 2 أكتوبر، لاحتمالية حدوث عنف في بلدة السودان وأزمات بالولايات المتحدة، وانتشار وباء يصيب الماشية.

ومع انتقال كوكب بلوتو إلى برج الدلو يوم 2 نوفمبر، قد تحدث اضطرابات غير متوقعة على الصعيد العالمي، كما أنذرت من حدوث توتر وعنف في بعض الدول على السلطة في 3 نوفمبر، بسبب تنافر بين كوكب المريخ مع بلوتو

تحذير مهم للأزواج

ومع كل هذه التحذيرات، نوهت خبيرة الأبراج بأن الأزواج في هذا العام سيحظون بشهور مليئة بالحب وهادئة بعيدة عن المشاكل، ولكن عليهم الحذر من نوبات الغيرة في شهر مارس وأبريل.