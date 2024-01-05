6 أطعمة صحية تقلل خطر الإصابة بالكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول هو مادة شمعية موجود في جميع أنحاء الجسم، وضروري لبناء الخلايا، وإنتاج الهرمونات، ومع ذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول الضار إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وهناك العديد من الطرق لخفض الكوليسترول ومنها اتباع نظام غذائي صحي.

ووفقًا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي هناك 6 أطعمة تقلل خطر الإصابة وتشمل ما يلي:

1- الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار عن طريق امتصاص الكوليسترول من الأمعاء، والحبوب الكاملة مثل الشوفان، والشعير.

2- الأفوكادو

الأفوكادو من الأطعمة التي تقي خطر الإصابة بالكوليسترول، لأنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة.

3- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز، والجوز، والكاجو، غنية بالدهون الصحية والألياف التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

4- الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي يمكن أن تحافظ على الكوليسترول الجيد، وتخفض الضار منه.

5- البقوليات

البقوليات مثل الفول والعدس غنية بالبروتين النباتي، والتي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، لأنها غنية بالألياف.

6- الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات مثل التفاح، والكمثرى، والخضروات الورقية، غنية بالألياف والعناصر الغذائية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار



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