سجن يستبدل كلاب الحراسة بالإوز لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

قام سجن في ولاية سانتا كانتارينا البرازيلية باستبدال كلاب الحراسة بسرب من الإوز، ويعتقد المسؤولون أن الإوز أكثر فعالية في اكتشاف محاولات الهروب من السجناء، كما أنهم أرخص في الصيانة.

يتمتع الإوز بسمع حاد للغاية، ويمكنهم إصدار أصوات عالية عند اكتشاف أي أصوات غريبة. هذا يمكن أن يساعد في تنبيه الحراس البشريين إلى أي نشاط مشبوه، مثل شخص يحاول تسلق السياج أو حفر نفق.

وقال ماركوس روبرتو دي سوزا مدير السجن: "لدينا مراقبة إلكترونية ومراقبة شخصية، وأخيراً مراقبة الإوز الذي حل محل الكلاب"، وذلك بحسب ما ذكر موقع oddity central.

يقوم سرب "حراس الإوز" بدوريات في المنطقة الواقعة بين سياج السجن الداخلي وجداره الخارجي الرئيسي.

تعتمد السجون البرازيلية على الإوز لمنع السجناء من الهروب منذ 12 عامًا، ففي عام 2011، تصدر سجن سوبرال في ساو باولو عناوين الأخبار الدولية بعد إدخال سرب من الإوز كوسيلة لتنبيه الحراس البشريين إلى أي نشاط مشبوه.

والإوز كان يساعد دوريات الحدود الصينية أيضاً في إبقاء المهاجرين غير الشرعيين بعيدًا لمدة عامين على الأقل، لأنه أفضل بكثير من الكلاب في اكتشاف الضوضاء والتعامل معها.



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