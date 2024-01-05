كانت «آخر من يعلم».. قرار مصيري أخفاه ميدو عن زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة زواج أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر سابقًا، مختلفة عن العلاقات العاطفية العادية، فهو الشاب الذي اختار شريكة حياته بعدما تعرف عليها في 12 يومًا، وفاجأ أصدقائه وأقربائه بإعلان حفل الزفاف.

ورغم ارتباط «ميدو» بزوجته الحالية يسرى الليثي، التي كانت الداعم الأول له في بداية مسيرته الكروية، ولطالما شاركته في القرارات المصيرية، فإنه قد خبأ علنها سرًا خطيرًا.

قرار مصيري من ميدو دون علم زوجته

زوجة «ميدو» تحب الحديث عن علاقتهما العاطفية، وقد أفصحت عن سر خطير بينهما، فقد قالت زوجة أحمد حسام ميدو، خلال لقائها وزوجها مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها مثل كل الزوجات، يمكن أن تكون آخر من يعلم بالعديد من القرارات.

وروت موقف بينهما، قالت فيه إنها انزعجت للغاية من «ميدو» بسبب أخذه قرار حول الاعتزال، الذي جرى دون معرفتها نهائيًا، واعتبرته أيضا قرارًا خاطئًا من وجهة نظرها، ورغم استشارتها في الأمر، وعدم موافقتها عليه، إلا أنها فوجئت مثل الجميع بما نشره زوجها على منصة «تويتر».

وقالت يسرى الليثي زوجة ميدو: «القرار الوحيد اللي أنا زعلت منه، هو قرار الاعتزال، فوجئت بيه زي الناس كلها، واتكلمنا فيه قبل كدا وقولت له لا يمكن، وببص على تويتر لقيت ميدو يُعلن اعتزاله، بقوله إيه ده، قالي أيوه خلاص».

وكان منشور «ميدو» عبر حسابه الرسمي على منصة «تويتر» جاء فيه: «اليوم أعلن اعتزالي لعب كرة القدم نهائيًا، وأشكر كل من ساندني، خلال مشواري، خاصة جمهور بلدي العظيم».

يذكر أن اللاعب أحمد حسام ميدو، تقدم لخطبة يسرى الليثي يوم 17 يونيو 2002، كان عمره حينها 18 عاما، بينما بلغ عمر يسرا حينها 17 عاما، وجرى عقد قرانهم يوم 29 يونيو من نفس العام، إذ نشأت قصة الحب سريعًا، ودامت إلى الآن مُتمة 21 عامًا بينهما.