«يوجا التخسيس».. طريقة عملية لإنقاص وزن المرأة بشكل طبيعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

النظام الصحي، أحد أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها، فهو يساعد على الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من الأمراض، خاصة أمراض السمنة المفرطة، التي تؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل مشكلات القلب وتصلب الأوعية الدموية.

فقدان الوزن يعتبر أحد الأمور التي تسعى إليها الكثير من السيدات؛ للوصول إلى وزن ثابت وجسم رشيق، يُسهل عليها اختيار الملابس الشتوية، وأداء مهامها المنزلية بسهولة وخفة.

لذا تقدم «هن» في السطور التالية، أجدد الطرق التي يمكن أن تحافظ فيها المرأة على جسدها الممشوق، كبديل على الجراحة لتكميم المعدة، وذلك من خلال ممارسة الرياضة وفي مقدمتها «اليوجا»، حسب ما نشره موقع «Bold sky»، وأكدته الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة.

كيف تساعد اليوجا على خسارة الوزن؟

تساعد اليوجا على الشعور بالاسترخاء، وبالتالي حرق سعرات حرارية أكبر، وفيما يلي نذكر أهم فوائدها:

1- التحكم في الشهية:

تساهم اليوجا، في السيطرة على الرغبة الملحة في تناول الطعام، وذلك من خلال أداء بعض التمارين اليومية بشكل صحيح.

2- خفض السعرات الحرارية:

تعمل حركات اليوجا المختلفة على حرق دهون البطن وإخراجها على شكل تعرق، وتساعد على التخلص من السعرات الحرارية المتواجدة في الجسم.

3- تعمل على تخليص الجسم من السموم:

يترسب في الجسم الكثير من السموم، وهو ما يجعل اليوجا اختيار جيد للتخلص من الرواسب المتراكمة في الجسم، خاصة الأملاح المتواجدة في الكلى.

4- تحمي الشخص من التعرض لنوبات القلق:

الشعور بالقلق والتوتر طوال الوقت، يسبب مشاكل السمنة، لأن بعض السيدات خاصة تخرج غضبها في الأكل، وهو ما يسبب لها أمراض كثيرة على المدى البعيد، فالتركيز على الحركات التابعة لرياضة اليوجا يساعد على تهدئة المشاعر والاسترخاء.