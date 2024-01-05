الامارات | نظارات «Burberry» لخريف وشتاء 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمد مجموعة نظارات «Burberry» لخريف وشتاء 2024 الإلهام من التراث البريطاني. وتقدّم المجموعة موديلات بريطانية حديثة مفعمة بتصورات جديدة لرموز «Burberry» الأيقونية. وتتمتع نظارات عرض الأزياء بتصاميم كبيرة الحجم وأذرع سميكة وموديلات خفيفة الوزن مزوّدة بأحرف مفرغة تعيد تخيل مجوهرات «Burberry»، وأذرع منقوشة مستوحاة من الخياطة المضربة لحقيبة «Lola».

وفي ما يتعلق بالرجال، تتمتع الموديلات كبيرة الحجم المميزة المزودة بشعارات مطاطية بأشكال كلاسيكية مع زخرف خطوط الثلاثة المنقوشة. ومع نظارة شمسية مربعة مناسبة للجنسين من تصميم دانيال لي «Daniel Lee» مصنوعة من أسيتات «CRT» المعاد تدويره، يتميز هذا الإطار الثمين والمتقن بعلامات مستوحاة من مجوهرات «Burberry» وأيقونات «British Burberry» البريطانية، مثل وردة إنجلترا «Rose of England» ونقشة المربعات وفارس «Equestrian Knight». كما تعرض نظارة شمسية بتصميم الطيار كبير الحجم مصنوعة من أسيتات «CRT» المعاد تدويره من أجل موديل مناسب للجنسين. ويكشف الجزء العلوي من الأذرع عن لوحة معدنية مختلفة على كل جانب، تحمل رموز «Burberry» التراثية بما في ذلك فارس «Equestrian Knight» ونقشة المربعات ووردة إنجلترا. لقد تركت هذه النظارة الشمسية بصمتها عند ظهورها خلال عرض أزياء «23Burberry AW» لخريف وشتاء 2023 بلون الهافان الأحمر، حيث يسلط تصميمها المعقد الضوء على روح العلامة المبتكرة.