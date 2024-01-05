«ربي ولادك بـ3 كلمات».. نصيحة مهمة من الشيخ رمضان عبدالرازق للأسر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تربية الأبناء مهمة صعبة في كل زمان ومكان، ولكنها أصبحت أكثر صعوبة في الوقت الحالي، وذلك بسبب العديد من العوامل، مثل اختلاف الأجيال وتفكير الأبناء مع تطور العصر، وانشغال الأطفال منذ الصغر بعالم التكنولوجيا.

وبحسب حديث الخبيرة الأسرية داليا الحزاوي، فإن الجيل الحالي بسبب السوشيال ميديا أصبح من الصعب السيطرة عليه، إذ يتعرضون لكثير من المعلومات والأفكار المختلفة التي قد تؤثر على سلوكهم وتفكيرهم.

ومن خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «dmc»، قدم الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر للأهل، 3 كلمات يمكنها مساعدتهم في تربية الأبناء، وهي:

ربي ولادك بـ3 كلمات

وقال «عبد الرازق» :«نصيحة مهمة في تربية أولادك، بعد الاستعانة بالله، ربي أولادك بـ3 كلمات، الأولى ربيهم بمراقبة الله، إن ربنا شايفهم وشاهد عليهم وناظر إليهم، قال الله عز وجل: «أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى»، الثانية ربيهم باللقمة الحلال لأنها بتبارك في العيال، كانت البنت تمسك أيد والدها وهو خارج للعمل تقوله يا أبَتِ اتقي الله فينا، فإنا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم، تالت حاجة ربيهم بالقدوة، ابنك لما تفرش سجادة وتصلي بيجيب سجادة ويقلدك، لا نربي أولادنا هم يقلدونا، 3 كلمات المراقبة، المال الحلال، القدوة».

نصائح الحزاوي لتربية الأبناء

أمّا «الحزاوي» فقالت إنه بجانب نصائح الشيخ رمضان عبد الرازق، يجب على الأمهات والأهل بشكل عام الجلوس مع الطفل وتربيته على مجموعة من القواعد، أهمها الحرص على تعليمه القراءة والكتابة بدلًا من الانشغال بالهاتف، ومن الجيد توفير مكتبة صغيرة في كل بيت يتوافر فيها قصص مختلفة تتناسب مع المرحلة العمرية للأبناء ويكون هناك وقت محدد لممارسة هواية القراءة، وليكن قبل النوم، فمع قراءة القصص يكتسب الأبناء مهارات متعددة من زيادة الحصيلة اللغوية و ممارسة القراءة، ما يؤدي مع مرور الوقت إلي القراءة بطلاقه ومهارة التفكير النقدي، والبعد عن السوشيال ميديا مع الاهتمام ببرامج التكنولوجيا، التي تنمي مهاراتهم.