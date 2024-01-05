احذر الطعام الملوث يصيبك ببكتيريا شرسة في الأمعاء .. وهذه أعراضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الأطعمة والمشروبات من خارج المنزل تعد من أكثر العادات الشائعة لدى الأشخاص، ويجهل البعض أنها تزيد من خطر الإصابة ببكتيريا الشيغيلة، التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون في صورة ألم شديد في المعدة.

لذا في التقرير التالي، سوف نتعرف على أسباب وأعراض داء الشيغيلات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع webmd.

اسبابه

1- عادة ما يصاب الأشخاص بهذه البكتيريا عند التعرض إلى التلوث، من خلال تناول الأطعمة أو المشروبات المحملة بالجراثيم.

2- انتقال العدوى من شخص إلى أخر عن طريق رذاذ الفم، أو لمس براز طفل مصاب، أو من خلال لمس الطاولات والملابس والألعاب ومقابض الأبواب التي تحتفظ بالبكتيريا عليها.

3- ابتلاع الماء من حمام السباحة يوجد به شخص مصاب.

4- الأتصال الجنسي، في حالة الجماع مع شخص مصاب أو من خلال الجنس الفموي.

اعراضها

غالبًا ما تمر بكتيريا الشيغيلا من خلال المعدة ثم تتكاثر في الأمعاء الدقيقة، وتنتشر بعد ذلك إلى الأمعاء الغليظة (المعروفة أيضًا باسم القولون )، مما يسبب تشنجًا في ذلك الجزء من الجسم، بالإضافة إلى الإصابة بالإسهال الذي يعد أحد الأعراض الشائعة، بالإضافة إلى أعراض اخرى، تشمل :

1- ظهور دم في الاسهال.

2- الغثيان.

3- القيء.

4- الحمى.

5- الشعور بآلام وتشنجات في البطن.

6- الذهاب المتكرر إلى الحمام، حتى عندما لا يتبقى شيء في الأمعاء.

مع العلم أن الحالات التي تعاني من الأعراض الخفيفة، يمكن أن تختفي تدريجيًا دون تلقي أدوية، ولكنه يمكن أن يكون أسوأ لدى كبار السن أو الرضع أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة تسببت في ضعف جهاز المناعة.

دواعي الذهاب إلى الطبيب :

1- الإصابة بالإسهال الشديد،خاصة إذا لاحظت وجود دم أو مخاط.

2- الإصابة بالحمى القوية.

3- ظهور علامات الجفاف مثل جفاف الفم أو الشفتين أو الدوار.

العلاج

في معظم الحالات، يمكنك التعافي من داء الشيغيلات عن طريق الراحة وشرب السوائل لتعويض ما فقدته من الإسهال.

تجنب الأدوية التي توقف الإسهال أو تبطئ حركة الأمعاء، حيث يمكن للأدوية مثل ديفينوكسيلات مع الأتروبين ( لوموتيل ) أو لوبيراميد (إيموديوم) أن تجعل داء الشيغيلات أسوأ.

في الحالات الشديدة، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية لتقصير مدة المرض، مع ضرورة إخبار الطبيب إذا كانت المضادات الحيوية الموصوفة طبيًا لا تجعلك تشعر بالتحسن بعد تناولها لعدة أيام.

نصائح وقائية

لا يوجد لقاح أو علاج وقائي لتجنب الإصابة بـ داء الشيغيلات، ولكن الاهتمام بالنظافة جيدًا يعد العامل الرئيسي للوقاية، ويكون من الضروري الحرص على اتباع هذه النصائح :

1- غسل اليدين جيداً بالماء الدافئ والصابون خاصة بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات، وقبل إعداد الطعام، مع ضرورة التأكد أيضًا من أن الأطفال الصغار يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام.

2- رعاية الأطفال المصابين بالبكتيريا في المنزل بعيدًا عن باقي أفراد الأسرة.

3- تجنب بلع الماء من حمام السباحة.

4- تناول الأطعمة المسلوقة وتجنب تناول الطعام والمشروبات خارج المنزل.

5- لف الحفاضات المتسخة بشكل صحيح ووضعها في سلة المهملات.

6- تجنب ممارسة الجماع إذا يعاني شريكك من إسهال.



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