هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشاي يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الشاي هو مشروب محبوب من قبل الكثيرين من الأشخاص حول العالم، وله العديد من الفوائد الصحية.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية مشروب الشاي غني بمضادات الأكسدة والتي يمكن أن تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، لذا تناول كوب منه يوميا يقلل من خطر الإصابة.

وأشار إلى أن مشروب الشاي يساعد على خفض خطر الإصابة بالسرطان، لأنه يحتوي على مركبات مضادة الأكسدة والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وأضاف أخصائي التغذية، تحتوي بعض أنواع الشاي مثل الشاي الأخضر على مركبات تساعد على التقليل من التوتر والقلق.

واختتم خلال حديثه، قائلا: "ينصح بتناول كوب أو كوبين من الشاي يوميا للحصول على الفوائد الصحية، ومع ذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون بعض الاضطرابات تجاه الشاي مثل مرضى الضغط، استشارة الطبيب المختص".

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