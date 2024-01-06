مي كساب تفاجئ الجمهور بعد خسارة المزيد من وزنها.. «مش مخبية الطريقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أول أسبوع من العام الجديد، استطاعت الفنانة مي كساب، لفت الأنظار حولها، وأثارت جدلا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في لقاءات تلفزيونية بشكل مختلف تمامًا عما اعتاده جمهورها، وعلى الرغم من احتفاظها بوزنها لفترة طويلة، إلا أنها أبهرت الجميع هذه المرة بجسمها الرشيق والممشوق، الذي جعلها تبدوا أصغر سنًا.

سر رشاقة مي كساب في أولى أيام عام 2024

تعتبر مي كساب، من أكثر الفنانات المصريات، التي قدمت أدوارًا تمثيلية سواء في السينما أو الدراما، ونالت إعجاب الكثير من المتابعين من خلال الشخصيات التي جسدتها.

وفي لقاء تلفزيوني لها ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، كشفت الفنانة عن سر فقدانها لوزنها بشكل سريع.

ذكرت «مي» أنّها حاولت أكثر من مرة اتباع نظام غذائي صحي، وتجنب الأطعمة التي تعمل على زيادة الوزن والدهون بالجسم، إلا أنها باءت بالفشل في أكثر من مرة، فتقول: «أنا جربت أمتنع عن أكلات كتيرة جدًا، ولما حسيت إنها مش بتجيب نتيجة، خدت قرار بإني أعمل عملية جراحية».

تعليقات الجمهور بعد فقدان مي كساب الوزن

أوضحت مي كساب، أنّ قرار الخضوع لعملية جراحية لخسارة الوزن، جاء بعد محاولات عديدة بلا نتيجة مرضية بالنسبة لها، والآن تشعر بالسعادة عن حالتها الصحية ووزنها الذي تعتبره مثاليًا، بغض النظر عن آراء الآخرين.

وذكرت «كساب» أنّ خسارتها الوزن سيفتح أمامها الفرصة بشكل أكبر للمشاركة في العديد من الأدوار خلال الفترة المقبلة،مشيرة إلى عدة تعليقات جاءتها من جمهورها: «في ناس قالت لي أنت إزاي هتمثي دور الأم بعد كده، وواحدة كتبت ليّ أنت كده مش هينفع تكوني أم داش تاني».