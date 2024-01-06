أسرع 4 خطوات لتحضير الديك الرومي بالمنزل.. احتفالا بأعياد الميلاد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

دائما ما ترتبط مختلف المناسبات في الوطن العربي بالأكلات، ومع بداية الاحتفالات بأعياد الميلاد، تحرص الأمهات على تحضير أطعمة لذيذة وتقدمها لأسرتها لتناولها على المائدة، ومن الوجبات الشهية التي ترغب معظم ربات البيوت في طهيها هي وجبة الديك الرومي.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أسهل طريقة لعمل جبة الديك الرومي، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في خطوات مبسطة.

طريقة عمل الديك الرومي في المنزل

مكونات الديك الرومي:

ديك رومي.

1/2 كوب زبدة سائلة.

1/2 كوب زيت.

1/2 كوب عصير برتقال.

ملعقتين بودرة بصل.

ملح.

فلفل أسود.

روزماري مفروم.

ملعقتين بابريكا.

بصل شرائح.

شرائح جزر.

شرائح كرات.

خطوات عمل الديك الرومي

الخطوة الأولى: احرصي على مزج بودرة البصل مع عصير البرتقال، ثم إضافة البابريكا والروزماري، وتوابل آخرى مثل الملح والفلفل الأسود والزيت والزبدة.

الخطوة الثانية: ليحصل الديك الرومي على تتبيلة جيدة، ضعي الخليط السابق داخله وخارجه جيدًا، ثم اتركيه لمدة 24 ساعة كاملة حتى يمتص التتبيلة.

الخطوة الثالثة: احرصي على وضع شرائح البصل والجزر في صينية ثم ضعي الديك الرومي المُتبل.

الخطوة الرابعة: لمدة 3 ساعات على الأقل، اتركي الصينية التي يوجد فيها الديك الرومي بالفرن، وفور أن يتغير لونه إلى اذهبي أخرجيه وقدميه لأسرتك.

طريقة عمل الديك الرومي بالسجق والخضار

المقادير:

صدر رومي مخلي.

بصل مكعبات.

ملح ـ فلفل.

ثوم مفروم.

سجق مكعبات.

سبانخ مفرومة.

بازلاء.

بابريكا.

جبنة بارميزان مبشورة.

زبدة.

خطوات طهي الديك الرومي بالسجق والخضار:

1- ضعي قطع السجق في مقلاة وأضيفي إليه الزبدة، البصل، والثوم ثم شوحيه جيدا.

2- احضري صدر ديك الرومي وافرديه بشكل مناسب مع دهنه بالزبدة.

3- احصري على لف الصدر المحشو بالخليط مع تتبليه بالملح والفلفل والباربيكيا ثم أدخليه الفرن حتى ينضج تمامًا.