الحرارة تصل لـ8 درجات مئوية ليلا.. احمي نفسك من الطقس البارد بأكلة بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تشهد البلاد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة ليلًا؛ وخلال الطقس السيئ للمنخفض الجوي تصل درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية ليلًا، لذا تتوجه أنظار الأمهات نحو الوجبات الخفيفة التي تمنح الجسم الشعور بالدفء، وأشهرها البطاطا التي من خلالها يمكن تجهيز أكثر من وجبة منها الحلو والحادق، وتتميز البطاطا بقربها من فئات كبيرة من الناس، إذ يحبها الكبار والصغار.

طرق لتحضير البطاطا في الشتاء

أول طريقة لتحضير البطاطا وأسهلها هي البطاطا المسلوقة بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي:

- كيلو بطاطا.

- مياه.

- سكر.

- مكسرات.

- شوكولاتة.

طريقة تحضير البطاطا المسلوقة

أولًا: يتم غسل حبات البطاطا جيدًا بالماء والفرشاة، لإزالة التراب، ثم ثومي بوضع البطاطا في إناء على النار، واغمريها بالماء واتركيها حتى تنضج حبات البطاطا، ثم إضافة السكر وحين التأكد من النضج يتم تصفيتها من الماء وتركها حتى تبرد، ويمكن إضافة المكسرات المختلفة عليها والشوكولاتة حسب الرغبة.

2- طريقة عمل البطاطا المشوية

اغسلي البطاطا الحلوة جيدًا لإزالة التراب من عليها، ونقعها لمدة نصف ساعة، ويتم تسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة ومن ثم إدخال البطاطا بداخله، ومن ثم لفها بورق القصدير وتقلب على الوجهين حتى يتم التأكد من النضج.

3- شيبسي البطاطا

- حبة بطاطا حلوة كبيرة.

- 4 ملاعق زيت زيتون.

- ½ ملعقة صغيرة ملح.

- ½ ملعقة صغيرة فلفل.

- ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

طريقة التحضير:

- ولتحضير شيبسي البطاطا ضعي ورق الزبدة على صينية الخبز، ثم قطعي البطاطا الحلوة إلى شرائح من ⅛ بوصة إلى ¼ بوصة 3 إلى 6 ملم.

- وفي وعاء متوسط ​​الحجم، قومي بخلط شرائح البطاطا الحلوة مع زيت الزيتون حتى تتغلف بالكامل، ثم إضافة التوابل.

- رتبي الشرائح على صينية خبز دون أن تتداخل مع بعضها البعض.

4- البطاطا باللبن

2 حبة بطاطا كبيرة الحجم.

2 كوب لبن.

سكر.

2 ملعقة نشا.

فانيليا.

قرفة.

مكسرات.

طريقة عمل مهلبية البطاطا

اغسلي البطاطا جيدا، وتسلق أو تشوي في الفرن، وبعد تمام النضج قومي بتقشيرها وهرسها جيدا، ثم وضع اللبن المثلج والنشا على البطاطا، ويمكن وضع السكر على حسب الرغبة.

بعد ذلك قومي إذابة النشا في ربع كوب ماء، وخلط جميع المقادير مع بعضها البعض بالهاند بلندر، ثم رفع الخليط من على النار عندما تصل لمرحلة الغليان والحصول على قوام ثقيل، ويمكن تخفيفها باللبن والكريمة، حتى يصبح قوامها متماسك، وبعدها وضع الخليط في أطباق التقديم وتزينها بالمكسرات حسب الرغبة.

فوائد تناول البطاطا في الشتاء

وتعتبر البطاطا الحلوة من الأكلات التي يجب تناولها في الشتاء، لأنها بحسب موقع «هيلث لاين»تحسن عملية الهضم بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتساعد في عملية الهضم وصحة الأمعاء، كما يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع البالغين والأطفال من الإصابة بالإمساك.

- تبني نظام مناعة قوي

بجانب مهمة البطاطا في جعل الجسم دافئًا، فهي مصدرًا ممتازًا للبيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة، ويستخدم الجسم البيتا كاروتين للمساعدة في تحويله إلى فيتامين أ.

وبحسب تصريحات لـ«هن» قالت آية سامي أخصائية التغذية إن من فوائد البطاطا أنها تساعد على الحفاظ على الوزن أو فقدانه في حال تناولها باعتدال وبطرق الطهي المناسبة للرجيم، لأن سعراتها الحرارية قليلة وتحتوي على كمية كبيرة من الألياف، لذا يمكن تناولها في الدايت لفقدان الوزن أو الحفاظ عليه، كما تمنع البطاطا نقص فيتامين أ، وتنظم مستوى السكر في الدم، وتقي من مرض السكر، كما أنها تقلل من التوتر والقلق وتقي من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.