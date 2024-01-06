قصة مكالمة مؤثرة مع أسامة منير.. كيف قضى الحب على فتاة السرطان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاشت «حنين» مأساة قاسية بسبب الحب، وكان مصيرها شبيهًا لمصير الفتيات الأخريات اللاتي دفعن حياتهن سببًا لقسوة قلب أو أنانية الطرف الآخر، الذي عادة ما يتجاهل المودة والرحمة التي كانت بينهما.

تعرضت «حنين» لصدمة مدوية، بعد تخلي خطيبها عنها، تلك الفتاة التي أبكت قصتها الإعلامي أسامة منير، ولم يستطع نسان تلك القصة.

الإعلامي أسامة منير مُقدم برنامج «أنا والنجوم وهواك» على راديو «إف إم»، كشف عبر لقائه ببرنامج مساء «dmc»، عن أكثر مكالمة أثرت فيه على مدار الـ20 عامًا السابقة، وهي مدة عملة كإذاعي، وتلك هي مكالمة «حنين» التي عاشت حنين مع خطيبها قصة حب رائعة.

قصة حنين ضحية الحب والسرطان

تبرعت «حنين» بكليتها لخطيبها في أثناء مرضه، ولكن بعد تعافيه قسى عليها وتجاهلها، فمرضت الفناة بالسرطان، وكانت ترجو فقط لقائه، ولكنه رفض بكل الطرق، ما جعل الإعلامي أسامة منير يتعاطف معها ويتواصل بشكل شخصي بها لمواساتها ودعمها، بعد تساقط شعرها من جلسات الكيماوي، في ظل الحزن الذي يملأ قلبها.

ونالت الصدمة من روح «حنين» التي قُهرت بما ورد لها عن زواج خطيبها السابق بأُخرى، وماتت فور ورود الخبر، إذ كان جسدها ضعيفًا بفعل الكيماوي لا يتحمل الصدمات، وحدث ذلك في ظل استماعها لحلقة الإعلامي أسامة منير، الذي كان على اتفاق معاها بالتواصل في معادها لطمأنة مستمعين البرنامج عليها.

وعبّر أسامة منير، عن حزنه على وفاة حنين عبر برنامجه، إذ قال: «بكل الحزن والأسى والألم ننعي كل مستمعي البرنامج في حنين»، التي تعاطف معها كل جمهوره، إذ لم يصل للبرنامج أي مكالمة هاتفية بسبب الصدمة والحزن الذي أصابهم، إلى أن تواصل هاتفيًا مواطن سعودي يبلغ بإقامة عُمرة ووهب ثوابها للمرحومة حنين.