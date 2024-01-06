طريقة إعداد طاجن مكرونة باللحمة المفرومة بمقادير بسيطة مثل المطاعم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد وصفة طاجن مكرونة باللحمة المفرومة، من وصفات المطاعم اللذيذة، التي يمكن إعدادها في المنزل، بطريقة مبسطة ومذاق جيد، وتستعرض «هن» في السطور التالية، خطوات إعدادها مثل المحلات.

مقادير طاجن مكرونة باللحم المفرومة، للشيف توتا مراد، ببرنامج «عيش وملح»، على قناة CBC sofra:

نصف كيلو مكرونة أي نوع.

نصف لتر من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة طماطم.

بصلة مفرومة أو مقطعة قطع صغيرة، ويمكن الاستغناء عن البصل.

القليل من الثوم المفروم، بما يعادل فص أو 2 فص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

نصف كوب من الماء.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

فلفل أخضر مفروم حسب الرغبة، يمكن الاستغناء عنه، أو استبداله بفلفل رومي ألوان أحمر وأصفر.

2 قرن من الفلفل الحار.

زيت.

سمنة أو زبدة، أو الاكتفاء بإضافة الزيت.

طريقة تحضير طاجن مكرونة باللحمة المفرومة للشيف توتا مراد:

تأتي الخطوة الأولى بتجهيز اللحمة المفرومة، من خلال وضع إناء وإضافة القليل من الزيت، والانتظار حتى ترتفع درجة حرارته، ووضع البصل والفلفل ويتبل بالملح والفلفل، والتقليب من وقت لآخر حتى تنضج اللحمة تمامًا.

أمّا الخطوة الثانية فتبدأ بتجهيز صلصة المكرونة، التي ستعطيها مذاقًا مميزًا، إذ توضع صلصة الطماطم، في إناء على النار مع الزيت وعصير الطماطم وتتبل بالملح والفلفل، وتترك على النار عدة دقائق، حتى تتحول إلى القوام السميك، ثم يضاف إليها القليل من الخل والثوم، وبعد دقيقتين ترفع من على النار.

يخلط اللحم المفروم مع المكرونة ثمّ توضع في الطاجن، ويضاف إليها صوص الطماطم ويطهى بالفرن.