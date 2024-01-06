«الإفتاء» توضح أفضل دعاء للأم لشفاء ابنتها المريضة.. ردديه 7 مرات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء يُغير الأقدار ويدفع البلاء السيء، لذا فهو وسيلة الأم لطلب الشفاء لابنتها المريضة من الله سبحانه وتعالى، حتى تسترد عافيتها من جديد، وينعم الله عليها بنعمة الصحة، لذا هناك بعض الأدعية التي يجب أن ترددها الأم ليلا ونهارا، حتى تتحقق مطالبها.

تضع الأم يديها على ابنتها المريضة أو المنطقة التي تتألم منها، وتردد بسم الله 3 مرات ثم تقول «أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» 7 مرات، بحسب الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر «فيسبوك».

دعاء الأم لشفاء ابنتها المريضة

وهناك صيغ عديدة للدعاء، يمكن أن ترددها الأم لشفاء ابنتها المريضة:

يا رب، نلتجئ إليك بقلوب مؤمنة، اشف بنتي (اذكر اسمها) وأنعم عليها بشفاء عاجل، إنك الشافي القادر على كل شيء.اللهم، يا من تعلم ما لا يعلم البشر، نسألك الشفاء العاجل لابنتنا، ارحمها واجعل شفائها قريبا.

يا رب، اشف بنتي من كل مرض ووجع، واجعلها تعود إلى صحتها ونشاطها بسرعة.اللهم، يا من تملك الشفاء التام، اشف بنتي وارفع عنها كل آلامها، اجعلها تعيش حياة صحية وسعيدة.

يا الله، نثق بقدرتك على شفاء بنتي، اشفها يا رب برحمتك الواسعة وعطفك اللامحدود.

اللهم، ارفع البلاء عن بنتي ومن جميع المرضى، واجعلها تعود إلى حياتها الطبيعية بسرعة.

يا رب العباد، اشفي بنتي وألبسها العافية والصحة، إنك الشافي الكافي.

اللهم، بارك في جهود الأطباء والعلاجات، واجعلها وسيلة للشفاء السريع لابنتي.

أدعية لاستعادة الابنة صحتها وعافيتها

يا رب، انظر إلى بنتي بعين الرحمة والشفاء، اجعلها تستعيد صحتها بأسرع وقت ممكن.

اللهم، اشفي بنتي واحفظها من كل مكروه، اجعل شفائها دليلاً على قوتك ورحمتك.

اللهم اشفها بشفائك وعافها بعافيتك وارفع ما ألم بها من مرض وتعب ومتعها بوافر الصحة والعافية.

اللهم يا من تحيي العظام وهي رميم، ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، ويا من تعيد المريض إلى صحته، اللهم اشفي ابنتي وجميع مرضى المسلمين.