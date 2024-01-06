تحذير من مضاعفات خطيرة يٌسببها متحور كورونا الجديد للمدخنين.. توقف عنه فورًا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يُشكل متحور كورونا الجديد خطورة كبيرة على المٌدخنين، ويُصيبهم بمضاعفات تصل للموت بسبب ارتباطه بأمراض القلب، وفشل رئوي، وغيرها من المشاكل التنفسية بحسب حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«هن».

خطورة كورونا على المدخنين

ومن خلال تصريحات لـ«هن»، قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، مجدي بدران:« أوائل الناس اللي ماتوا بكورونا يُمكن أن يُهددهم بالموت لأن التدخين يُزيد من الشوارد الحُرة في بقايا الالتهابات وهي عاملة زي الشرار تنطلق داخل الأجهزة التنفسية، والتدخين يقلل من مٌستويات الأكسدة الطبيعية، في فيتامين سي ويسمم الخلايا الطلائية للشعب الهوائية وهو أمر خطير جدًا لأن لها دوراً ميكانيكياً للدفاع عن الجهاز التنفسي ودور تعبوي أنه يشحن الجهاز المناعي عشان ينقذ الرئة من الالتهاب ودور للتعافي بعد العدوى وكل دا بيتدمر بالتدخين».

أمراض رئوية مميتة

وعن خطر متحور كورونا «J.N1»، أضاف «بدران»:«التدخين مع كورونا بيحرم الخلايا من الأهداف التنفسية اللي بتنظف الخلايا وتقلل فعالية الكولاجين اللي بيخلي الخلية مُتماسكة، وتزود مشاكل أمراض القلب وتقصر الطريق أمام الالتهاب الرئوي اللي بيوصل للموت، وممكن يجيله التهاب آخر ثانوي غير كورونا، والتهاب شعبي، ومُتلازمة الضائقة التنفسية، ويملئ الرئة بمياه مش هوا، ويحصل له تشوش وعدم تركيز وفشل حاد في الجهاز التنفسي».