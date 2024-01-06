تجنبوا هذا النظام الغذائي.. يزيد حجم الكرش بدلا من إنقاصه

محمد اسماعيل - القاهرة - يتبع الأشخاص الأنظمة الغذائية القاسية حتى تساعدهم على التخلص من دهون الجسم الزائدة سريعًا، وخاصًة الموجودة في منطقة البطن، ولكن يجهلون أن هناك بعض الأنظمة المضرة للصحة، ويمكن أن تزيد الوزن خصوصاً في منطقة البطن وتسبب ظهور"الكرش" بشكل أكبر، بدلاً من إنقاصه.

وحسب ما ذكرته صحيفة the sun البريطانية، حذر أحد اختصاصيي التغذية من هذه الأنظمة لأنها تخاطر بالتأثير سلبا على عملية التمثيل الغذائي، التي تحدث عندما يقوم الجسم بتحويل الأطعمة والمشروبات إلى طاقة، ويخزن أي طاقة فائضة على شكل دهون.



ويتأثر التمثيل الغذائي لديك بأشياء كثيرة، بما في ذلك النظام الغذائي وممارسة الرياضة والهرمونات، وتؤثر الأنظمة الغذائية القاسية على كل هذه المكونات، نقلاً عن موقع العربية.

هرمون التوتر و"الكرش"

كما تشير الدراسات إلى أن خفض السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة مستويات هرمون التوتر (الكورتيزول).

ويوضح الخبير أن "ارتفاع مستويات الكورتيزول، يمكن أن يساهم في زيادة الوزن، خاصة حول منطقة البطن".

من جانبها، أوضحت اختصاصية التغذية كريستين ستافريديس: "عندما نقوم باتباع أنظمة منخفضة للغاية في السعرات الحرارية، يتعلم جسمنا كيفية الحفاظ على الطاقة، عند العودة إلى تناول السعرات الحرارية الطبيعية أو العالية في مرحلة لاحقة، يمكن لأجسامنا تخزين دهون أكثر من المعتاد كإجراء احترازي".

وفي الوقت نفسه، يمكن لهذه الأنظمة الغذائية أن تعطل هرمونات الجوع لديك.

كذلك، تشير الدراسات إلى أن فقدان الوزن السريع يمكن أن يؤثر على الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشهية.

وأظهرت بعض الأبحاث أن هذه التغييرات التي يتم إجراؤها على عملية التمثيل الغذائي لديك يمكن أن تستمر لسنوات.

مفيدة لهؤلاء!

ومع ذلك، فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية تفيد بعض الأشخاص. فقد وجدت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2011 أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية قد تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

ووجد الباحثون من جامعة نيوكاسل أن 60% من المشاركين الذين تناولوا 600 سعرة حرارية يوميا لثمانية أشخاص، تخلصوا

من مرض السكري من النوع الثاني.

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