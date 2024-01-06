أنيا تايلور جوي تٌوثق زيارتها إلى مصر.. تلعب مع القطط وتسبح في النيل (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ضفاف النيل، وبين جدران المعابد العتيقة التي تخطى عٌمرها آلاف السنوات، وثقت النجمة العالمية أنيا تايلور جوي، نجمة المسلسل الشهير «The Queen's Gambit» رحلتها الأخيرة إلى مصر، التي زارت فيها المعابد الفرعونية في الأقصر وأسوان، ليراها 10 ملايين متابع لصفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» في خُطوة من شأنها أن تُزيد السياحة بسبب شهرة الفنانة العالمية التي أرادت أن تستمع بالأجواء الشتوية في مصر.

أنيا تايلور جوي في مصر

نشرت النجمة العالمية أنيا تايور جوي، 27 عامًا، مجموعة من الصور والفيديوهات القصيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، تُوثق سعادتها بزيارة مصر واستمتاعها بالسباحة في النيل، وانتشرت الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما ظهرت «جوي»، وهي تلعب مع القطط وترتدي قُبعة كبيرة تُشبه الملابس الفرعونية القديمة، لتحميها من حرارة الشمس بين أعمدة أحد المعابد، وظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تسبح في نهر النيل، وفيديو آخر للحظة غروب الشمس على المركب التي كانت تمكث فيه في مدينة الأقصر، وفي مقطع آخر أظهرت اهتمام المُرشد السياحي لرحلتها بشرح الكلمات الفرعونية على المعبد.

تعليقات متابعيها

وكانت زيارة أنيا تايلور جوي لمصر وتوثيق تواجدها في معابد الأقصر، سببًا في تذكر فئة كبيرة من متابعي الفنانة الشابة رحلاتهم وزيارتهم إلى مصر وانهالت التعليقات:«أنا أحب مصر! واحدة من البلدان المُفضلة لدي. جميل»، «هذا في الأقصر، مصر، أتمنى أن تستمتعوا بوقتكم»، وبين التعليقات لاحظ متابعوها تنسيق أنيا تيلور جوي حذائها ليُناسب رحلتها، إذ ارتدت حذاءً له أشعة شمس تُشبه الموجودة على جدران المعابد.