لماذا يشعر المواطنون بالحرارة في يناير رغم الشتاء؟.. نصائح مهمة للأمهات

القاهرة - سمر حسين - ماما

على الرغم من بداية فصل الشتاء رسميًا، إلا إن هناك تذبذب في درجات الحرارة مابين ارتفاع وانخفاض باستمرار، ما يضع الأمهات دومًا في ورطة خوفًا على أبناؤهم من التقاط العدوى، أو الإصابة بالأمراض الفيروسية والتنفسية الناتجة عن عدم استقرار الأحوال الجوية.

وبين الساعة والأخرى يظل السؤال الأبرز بين الأمهات «الأولاد يلبسوا ايه؟» خوفًا من الإصابة بالأمراض المرتبطة بتغير الأحوال الجوية.

لماذا يشعر المواطنون بالحر في يناير رغم الشتاء؟

لماذا نشعر بالحر رغم شهر يناير الذي يعد واحدًا من أكثر الأشهر برودة في العام، سؤال يراود الأمهات بين الحين والآخر، وهو ما أجابت عنه الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ «هُن» إذ طمأنت الأمهات بشأن الأحوال الجوية مؤكدة أن هناك استقرار كبير في حالة الطقس، وسقوط أمطار بنسبة متفاوتة.

لماذا يشعر المواطنون بالحر في يناير رغم الشتاء؟

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سبب الشعور بالحر، هو التأثر بمرتفع جوي، وكُتل هوائية صحراوية، إذ تعمل هذه الظواهر على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، حتى إن شتاء هذا العام سيكون مُشمسًا ودافئًا في الكثير من الأوقات بسبب التأثر بالمرتفع.

ماذا يرتدي الأطفال؟

ونصحت الدكتورة منار غانم بارتداء الملابس القطنية التي تعمل على ضبط حرارة الجسم، وتدفئته، ولا يفضل ارتداء الصوف مباشرة على الجسم، مع الاستعانة بقطعة أخرى يمكن الاعتماد عليها حال برودة الطقس.